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23 серпня 2020, неділя, 09:00 7
Життя 2020-08-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні українці відзначають День Державного прапора: історія і традиції свята

Сьогодні українці відзначають День Державного прапора: історія і традиції свята

Елизавета Кесельман
Святкування, прапор, День прапора, День прапору України
Сегодня в Украине отмечают день Флага. Фото: pixabay
Сегодня в Украине отмечают день Флага. Фото: pixabay

Для України серпні вважається одним з урочистих місяців, оскільки саме в цей період всі українці відзначають 2 фундаментально важливих свята: День Незалежності України, а також День Державного прапора, який традиційно відзначається в переддень річниці Незалежності. Українські Новини розкажуть ітсторію і традиції свята.

Історія Дня прапора в Україні 

Свято встановлене указом президента України Леоніда Кучми в 2004 році на загальнодержавному рівні. Але український жовто-блакитний прапор має давнє коріння.

Уперше синьо-жовтий прапор згадується в історії сучасних територій України як герб Львівської землі. Під ним воювали в Грюнвальдській битві 1410 року. Починаючи з 18 століття козаки почали використовувати хоругві жовтого і блакитного кольорів, а в 1918 році прапором нової української держави став синьо-жовтий прапор з синім вгорі.

Саме в такому вигляді символ був описаний в постанові Верховної Ради України.

28 січня 1992 року. Також там було вказано, що співвідношення ширини прапора до його довжини має становити 2: 3.

Традиції Дня прапора

Президент України Віктор Ющенко заснував церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

В честь свята щороку 23 серпня о 9:00 проходить урочиста церемонія підняття Державного прапора України в обласних і районних центрах та інших населених пунктах країни.

В церемонії часто беруть участь діячі науки і культури, громадських, і релігійних організацій, політики.

Також прапор вивішують на великих підприємствах, державних установах та організаціях. Піднімають прапори і представники української діаспори в інших.

Раніше Українські Новини розповіли, які заходи заплановані на День Незалежності і на день Прапора.

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