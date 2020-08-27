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27 серпня 2020, четвер, 12:50 5
Суспільство 2020-08-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області майже сотня нових заражених коронавірусом за добу

У Київській області майже сотня нових заражених коронавірусом за добу

Анна Рудык
Коронавірус, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області порівняно з попередньою добою 26 серпня зросла на 94 особи до 5 304, померлих — на 6 осіб до 91.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 27 серпня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 5 304 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 452 дітей та у 730 медичних працівників. За добу підтверджені 94 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) , в тому числі у 12 дітей від 2 і 16 років і 82 дорослих", — сказано в ньому.

З них 12 осіб госпіталізовані і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші перебувають на самоізоляції (під наглядом медиків).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізований і перебуває (перебував) на стаціонарному лікуванні 851 хворий, на самоізоляції (під наглядом) — 4 453 осіб.

Одужали всього 3 505 осіб, з них 292 дитини.

За звітні добу одужали 65 осіб, з яких 5 дітей.

"Всього за період епідемії в Київській області помер 91 хворий з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про 6 летальних випадках у хворих з підтвердженим COVID-19", — написано в повідомленні.

За останню добу отримано 107 повідомлень про підозру на COVID-19.

За період з 14 березня 2020 року всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 8 755 повідомлень про підозру на COVID-19.

Встановлено медичне спостереження за 15 248 контактними особами.

Як повідомляли Українськi Новини, в МОЗ назвали обов'язкові вимоги до навчального процесу з 1 вересня. 

Також захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль.

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