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27 серпня 2020, четвер, 19:19 7
Політика 2020-08-27T21:00:01+03:00
Українські Новини
Держагентство туризму в Україні просить не закривати кордони для туристів

Держагентство туризму в Україні просить не закривати кордони для туристів

Ольга Фандорина
Туризм, туризм в Україні, Міжнародний туризм
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Держагентство розвитку туризму України просить уряд переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців, який вводиться до кінця вересня через зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє голова Держтуризму Мар'яна Олеськів у Facebook.

"Така заборона вкрай негативно вплине не тільки на туристичну, а й на авіаційну та інші галузі", - написала Олеськів.

За її словами, туристична галузь тільки почала відновлюватися, а повна заборона завдасть їй черговий збиток.

Крім того, за словами Олеськів, заборона також нівелює позитивні зміни і роботу з лібералізації і зняття обмежень для відвідування України.

"У Державне агентство розвитку туризму надходять численні звернення від представників туристичного співтовариства, адже вказаний сценарій є вкрай неприйнятним для всього туристичного ринку", - додала вона.

Олеськів вважає, що такі заходи потрібно скасувати, так як не було жодного випадку захворювання іноземних туристів в Україні протягом останніх місяців.

Як повідомляли Українські Новини, для того, щоб в Україні не почалася друга хвиля коронавірусу, з 00:00 29 серпня по 00:00 28 вересня на територію України заборонено в'їзд іноземців, крім окремих категорій.

В Україні до листопада продовжили карантин.

Тим часом Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу.

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