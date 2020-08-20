Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко

Фахівці вже завершили спорудження на київських пагорбах флагштоку висотою майже 90 метрів для найбільшого прапору України.

Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає пресс-служба КМДА.

"Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору – 16 на 24 метри. Також уже встановили елементи підсвітки найбільшого державного прапору, який можна буде побачити і вночі, практично з будь-якої точки нашої столиці. Напередодні Дня державного прапору ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!" – написав Віталій Кличко.

Спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів для найбільшого прапору України

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