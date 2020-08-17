підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 серпня 2020, понеділок, 14:11 235
Суспільство 2020-08-17T16:15:03+03:00
Українські Новини
Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України

Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України

Кира Молчанова
флагшток, Віталій Кличко, КМДА, прапор України, Український прапор

У понеділок, 17 серпня, мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного Прапору України.

Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців — Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапору ми відкриємо меморіал, — зазначив мер. — Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави".

Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.

Більше новин про: флагшток Віталій Кличко КМДА прапор України Український прапор

Київрада зобов'язала всі школи міста виконувати Гі...
Фото дня: в Одесі розгорнули 28-метровий прапор з ...
Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe T...
Київ допускає відновлення тендеру на встановлення ...
Весілля і релігійні обряди - основні причини поширення коронавірусу на заході, - ОП
У гуртожитках за межами кімнат дозволять ходити тільки в масках. У МОЗ розповіли про нові правила
Новини
НАБУ співпрацює з ФБР США у справі "Приватбанку", – Ситник 15:37
Судді Антікорсуда отримали від 8 до 195 тисяч гривень зарплати за липень 15:30
Весілля і релігійні обряди - основні причини поширення коронавірусу на заході, - ОП 15:15
Кравчук каже, що "особливого статусу" Донбасу в Конституції не буде 15:11
З початку сезону 48 осіб отруїлися грибами. Одна людина померла 15:02
більше новин
Весілля і релігійні обряди - основні причини поширення коронавірусу на заході, - ОП 15:15
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ 10:19
Віталій Кличко
Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України 14:11
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
більше новин
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці! 12:14
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників 16:30
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції 11:09
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати дитячі садки восени
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok