Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України

У понеділок, 17 серпня, мер Києва Віталій Кличко навідався на будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного Прапору України.

Відео з майданчика він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі! Тиждень залишився до великих свят для українців — Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції. Напередодні Дня Державного Прапору ми відкриємо меморіал, — зазначив мер. — Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний Прапор нашої держави".

Кличко зауважив, що зводять найбільший в країні флагшток за кошти меценатів.

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