Супрун розповіла, чому не варто практикувати схуднення "на кефірі"

Більшість дієт для схуднення мають побічні ефекти. Не є виключенням і дієта, яка передбачає вживання кефіру на голодний шлунок. Такі кардинальні дії можуть призвести до проблем зі шлунком. Водночас лікар-дієтолог Марина Павленко, поділилася порадами, як не набрати вагу під час карантину.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала колишня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Кефір - представник ферментованих продуктів. Такі продукти містять живі мікроорганізми, які відіграють важливу роль в роботі кишечника. В кефірі міститься до 50 різних видів молочнокислих бактерій, оцтовокислих бактерій, а також дріжджі. Але, якщо хочете скинути вагу, не варто практикувати схуднення "на кефірі".



користь кефіру

Органічні кислоти і бактеріоцини кефіру мають протимікробну активність щодо широкого спектра патогенів - сальмонел, стафілококів, лістерій і кандид.





Стакан кефіру на день (протягом не менш як 1-1,5 місяця) знижує запальні маркери в крові, підвищення яких виникає внаслідок деяких хронічних хвороб.





Регулярне споживання кефіру добре впливає на рівень цукру в крові і може бути корисним в якості додаткової терапії в запобіганні діабету.





Кефір допомагає кишечнику швидше і успішніше позбавлятися від вчорашньої вечері і полегшує закрепи.





Споживання кефіру може бути одним із профілактичних засобів проти розвитку карієсу.



Лактазная недостатність



"У молочних продуктах в різній кількості міститься лактоза, а для її розщеплення і подальшого засвоєння необхідно виробляти фермент лактази. Цей фермент розщеплює дисахарид на моносахариди, які всмоктуються в кишечнику і засвоюються нашим організмом. Якщо така опція в організмі не спрацьовує - цукор не всмоктується. Тоді його споживають мікроорганізми нашої мікробіоти. При цьому вони утворюють велику кількість газів, що є класичним симптомом при непереносимості лактози" , - написала вона.

Кефір має значно меншу кількість лактози, ніж молоко, тому він набагато краще засвоюється. Та й самі мікроорганізми, що містяться в кефірі, теж допомагають впоратися з лактозою.

Кефір і дієта



Якщо ви хочете скинути вагу, не варто практикувати схуднення "на кефірі". І кефір, і шлунковий сік мають низькі значення рН. Не отримуючи іншої їжі, "порожній" шлунок буде виробляти ще більше шлункового соку і перетравлювати свою власну слизову оболонку. В такому випадку, звичайно, схуднути точно вдасться, але можна надовго стати новим пацієнтом гастроентеролога.

Як повідомляли Українські Новини, вчені з'ясували, що вікові зміни зачіпають гени, пов'язані з молекулярними шляхами, залученими в процес старіння на клітинному рівні, а тривала низькокалорійна дієта перешкоджає їх розвитку.



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