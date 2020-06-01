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  • Дієтологи розповіли, яке м'ясо птиці найкорисніше і може вберегти від серцево-судинних захворювань
01 червня 2020, понеділок, 19:30 3
Lifestyle 2020-06-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
Дієтологи розповіли, яке м'ясо птиці найкорисніше і може вберегти від серцево-судинних захворювань

Дієтологи розповіли, яке м'ясо птиці найкорисніше і може вберегти від серцево-судинних захворювань

Ирина Николенко
м'ясо птиці, користь курятини, користь м'яса
Як вибрати м'ясо. Фото: ток-шоу
Як вибрати м'ясо. Фото: ток-шоу "Корисна програма"

Дієтологи розповіли яке м'ясо птиці найкорисніше для здоров'я – куряче, качине, гусяче або індиче, на що варто звертати увагу при виборі і від яких хвороб вона може вберегти після того, як розповіли про те, як правильно вибрати свинину, яловичину та кролятину.

Про це повідомляється в анонсі "Корисної програми", яка вийде 2 червня, о 10:00 на телеканалі "Інтер".

М'ясо птиці має високі харчові і дієтичні властивості. У ньому багато цінних білків, вітамінів, мінералів і амінокислот. До його складу входять поліненасичені жирні кислоти, завдяки чому воно добре засвоюється організмом. Також сприяє профілактиці інсульту, гіпертонії, хвороб серця, підтримує нормальний рівень обміну речовин і підвищує імунітет.

Яке м'ясо птиці найкорисніше. Фото: ток-шоу Яке м'ясо птиці найкорисніше. Фото: ток-шоу "Корисна програма"

"найкорисніше в курячих, індичих і качиних тушках – білки, вони – "будівельний матеріал" для наших м'язів і кісток, так і міцний імунітет при відсутності в меню тваринних білків навряд чи можливий", – розповів дієтолог Олександр Кущ.

Також у м'ясі птиці міститься багато корисних для організму вітамінів.

"До того ж птиця – чудове джерело заліза, необхідного для кровотворення; магнію, який відповідає за нормальну роботу нервової системи; цинку, сприяє оновленню тканин; фосфору, поліпшує роботу мозку, і калію, необхідного для підтримки оптимального кров'яного тиску. За змістом білка курка обганяє всіх жителів пташника. Індичка по праву виборола пальму першості як найдієтичніше м'ясо. А ось качка – це, швидше, делікатес, а не повсякденна страва, оскільки її м'ясо жирне і калорійне порівняно з іншими видами – 365 ккал/100 г", – повідомив дієтолог.

Як вибирати м'ясо птиці. Фото: ток-шоу Як вибирати м'ясо птиці. Фото: ток-шоу "Корисна програма"

Як правильно вибирати м'ясо, на що звертати увагу, чи можна схуднути на дієті з птиці і на інші питання дадуть відповідь експерти ток-шоу "Корисна програма". Програма вийде 2 червня, о 10:00 на телеканалі "Інтер". Зіркові гості випуску – актор Віталій Борисюк, співак Володимир Гришко, телеведуча Світлана Вольнова.

Раніше Українські Новини повідомляли, раніше курка подорожчала, а сало подешевшало.

Тим часом, виробництво м'яса збільшилося майже на 10%.

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