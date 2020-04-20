підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 квітня 2020, понеділок, 23:51 3
Lifestyle 2020-04-21T00:00:02+03:00
Українські Новини
Як не набрати зайву вагу на карантині: поради дієтолога

Як не набрати зайву вагу на карантині: поради дієтолога

Ярина Вацяк
дієтолог, дієта, Зайва вага ожиріння, Зайва вага, карнатин, пради дієтолога
Дієта. Фото: pixabay.com
Дієта. Фото: pixabay.com

В той час, як карантин в Україні Кабмін збирається продовжити, одним з найактуальніших питань є те, як не набрати зайву вагу в умовах малорухливого способу життя.

Лікар-дієтолог Марина Павленко, поділилася порадами, як не набрати вагу під час карантину в Facebook.

Поради дієтолога:

  1. Першою величезною проблемою є зниження фізичної активності. На жаль, фітнес центри закриті, а вдома часто відсутня арсенал всіх необхідних тренажерів. В жодному разі не можна припиняти свої заняття. Постарайтеся максимально замінити ваше тренування з залу додому. Використовуйте пляшки води якщо немає гантелей; знайдіть м'яч (впевнена що він десь обов'язково є в наявності), використовуйте книги в якості обважнювачів; є маса онлайн-платформ для занять в домашніх умовах-знайдіть ту, що по душі Вам.
  2. Друга проблема - ваш калораж: врахуйте якщо Ви не працюєте і не зайняті важкою працею вдома (ремонт тощо), то вам необхідно дещо зменшити калораж, оскільки витрата калорій швидше за все знизилася. У цьому питанні допоможе лікар-дієтолог.
  3. Третя проблема: відсутність режиму як такого. Порушується самодисципліна - людина довше спить, відпочиває. Якщо в звичайний час вона звикла до тренувань о 5 вечора 3 рази на тиждень - то тепер цього графіка немає і можна дати слабину: потрібно дотримуватися графіку тренувань – єдине, що можна це змінити час на більш зручний.
  4. Четверте - це ж стосується і графіка харчування чи то пак режиму. Карантин – не привід порушувати режим харчування. Так, ви можете змістити трохи розпорядок дня і час прийняття їжі, але в цілому потрібно дотримуватися режимность, їсти в один і той самий час, що стосується і перекусів. Не їсти за 3 години до сну і, бажано вести харчовий щоденничок – так ви будете себе дисциплінувати, адже вдома завжди спокуса вище з'їсти щось смачненьке.

Раніше Українські Новини писали про те, як зберегти здоров'я при задимленості в місті, а також про те, якими продуктами запастися на карантин, щоб не нашкодити здоров'ю і поліпшити настрій.

Більше новин про: дієтолог дієта Зайва вага ожиріння Зайва вага карнатин пради дієтолога

Крім гречки: якими продуктами запастися на каранти...
Принципи правильного харчування на карантині...
Через карантин бізнес очікує падіння продажів і ви...
Які вітаміни містять персики і яка користь фрукта ...
Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста
Новини
У Росії ціна на нафту марки Urals впала нижче 0 доларів 23:12
Зеленський звільнив начальника Кіровоградської СБУ, він може стати губернатором Закарпатської області 22:17
Ціна на нафту в США пішла в мінус 21:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Кабмін хоче виділити 25 млн гривень постраждалим від пожежі в Житомирській області 20:40
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус 18:16
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину 12:27
більше новин
Ціна на нафту в США пішла в мінус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok