Як не набрати зайву вагу на карантині: поради дієтолога

В той час, як карантин в Україні Кабмін збирається продовжити, одним з найактуальніших питань є те, як не набрати зайву вагу в умовах малорухливого способу життя.

Лікар-дієтолог Марина Павленко, поділилася порадами, як не набрати вагу під час карантину в Facebook.

Поради дієтолога:

Першою величезною проблемою є зниження фізичної активності. На жаль, фітнес центри закриті, а вдома часто відсутня арсенал всіх необхідних тренажерів. В жодному разі не можна припиняти свої заняття. Постарайтеся максимально замінити ваше тренування з залу додому. Використовуйте пляшки води якщо немає гантелей; знайдіть м'яч (впевнена що він десь обов'язково є в наявності), використовуйте книги в якості обважнювачів; є маса онлайн-платформ для занять в домашніх умовах-знайдіть ту, що по душі Вам. Друга проблема - ваш калораж: врахуйте якщо Ви не працюєте і не зайняті важкою працею вдома (ремонт тощо), то вам необхідно дещо зменшити калораж, оскільки витрата калорій швидше за все знизилася. У цьому питанні допоможе лікар-дієтолог. Третя проблема: відсутність режиму як такого. Порушується самодисципліна - людина довше спить, відпочиває. Якщо в звичайний час вона звикла до тренувань о 5 вечора 3 рази на тиждень - то тепер цього графіка немає і можна дати слабину: потрібно дотримуватися графіку тренувань – єдине, що можна це змінити час на більш зручний. Четверте - це ж стосується і графіка харчування чи то пак режиму. Карантин – не привід порушувати режим харчування. Так, ви можете змістити трохи розпорядок дня і час прийняття їжі, але в цілому потрібно дотримуватися режимность, їсти в один і той самий час, що стосується і перекусів. Не їсти за 3 години до сну і, бажано вести харчовий щоденничок – так ви будете себе дисциплінувати, адже вдома завжди спокуса вище з'їсти щось смачненьке.

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