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18 серпня 2020, вівторок, 15:46 7
Суспільство 2020-08-18T16:15:01+03:00
Українські Новини
У КМДА закликали українців зробити щеплення від грипу через пандемію коронавірусу

У КМДА закликали українців зробити щеплення від грипу через пандемію коронавірусу

Валерия Драгомирова
Грипп, Грип, Київ, КМДА, Щеплення, вакцинація від грипу, Пандемія коронавірусу
Щеплення. Фото: pixabay
Щеплення. Фото: pixabay

Директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург закликає українців зробити щеплення від грипу через пандемію коронавірусу, оскільки вона може полегшити протікання хвороби Covid-19 та попередити спалах захворюваності від одночасно двох вірусів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Коронавірусна інфекція і грип самі по собі дуже небезпечні. Тільки уявіть, на що вони здатні об'єднавши зусилля. Як мінімум - така синергія може значно підвищити кількість інфекційних хворих ... Як ніколи в цьому році я закликаю зробити щеплення проти грипу. Вакцинована людина, навіть захворівши, зазвичай переносить хворобу легше, без ускладнень і госпіталізації", - сказала вона. 

За її словами, щеплення проти грипу в цьому році повинне увійти в "обов'язкову програму" кожної свідомої людини, особливо уважними, на переконання Гінзбург, повинні бути люди з груп ризику (ті, хто страждає на хронічні захворювання або ожирінням), вагітні жінки та батьки, які повинні бути відповідальними за життя і здоров'я своїх дітей.

Гінзбург зазначає, що одночасний спалах двох хвороб може бути небезпечним для населення, тому варто скористатися щепленням від грипу, який на відміну від коронавірусу є, щоб убезпечити себе хоча б від однієї хвороби.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно зі статистикою Державної служби статистики за січень-травень, від хвороб органів дихання померло 5 057 осіб (в тому числі від грипу і пневмонії - 2 699).

Також 17 серпня в Україні почала зростати захворюваність на коронавірус – 1 616 нових випадків до 94 436, померли 27 осіб до 2 116.

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