У КМДА закликали українців зробити щеплення від грипу через пандемію коронавірусу

Директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург закликає українців зробити щеплення від грипу через пандемію коронавірусу, оскільки вона може полегшити протікання хвороби Covid-19 та попередити спалах захворюваності від одночасно двох вірусів .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Коронавірусна інфекція і грип самі по собі дуже небезпечні. Тільки уявіть, на що вони здатні об'єднавши зусилля. Як мінімум - така синергія може значно підвищити кількість інфекційних хворих ... Як ніколи в цьому році я закликаю зробити щеплення проти грипу. Вакцинована людина, навіть захворівши, зазвичай переносить хворобу легше, без ускладнень і госпіталізації", - сказала вона.

За її словами, щеплення проти грипу в цьому році повинне увійти в "обов'язкову програму" кожної свідомої людини, особливо уважними, на переконання Гінзбург, повинні бути люди з груп ризику (ті, хто страждає на хронічні захворювання або ожирінням), вагітні жінки та батьки, які повинні бути відповідальними за життя і здоров'я своїх дітей.

Гінзбург зазначає, що одночасний спалах двох хвороб може бути небезпечним для населення, тому варто скористатися щепленням від грипу, який на відміну від коронавірусу є, щоб убезпечити себе хоча б від однієї хвороби.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно зі статистикою Державної служби статистики за січень-травень, від хвороб органів дихання померло 5 057 осіб (в тому числі від грипу і пневмонії - 2 699).

Також 17 серпня в Україні почала зростати захворюваність на коронавірус – 1 616 нових випадків до 94 436, померли 27 осіб до 2 116.

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