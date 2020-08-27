Перший дзвінок відбудеться 1 вересня в київських школах, - КМДА

Перший дзвінок, щодо якого ведуться активні обговорення , відбудеться в київських школах 1 вересня. Про це заявив під час брифінгу заступник глави КМДА Валерій Мондриївський.

Так, Мондриївський повідомив, що всі київські школи готові до початку навчального року.

"Перший дзвінок відбудеться першого вересня, за традицією, всі дітки підуть в школу. Всі київські школи готові до початку навчального року у вересні", - сказав Валерій Мондриївський.

Також під час брифінгу додали, що діти зможуть виходити на перерви, проте вони повинні бути в масках і намагатися дотримуватися дистанції. При цьому учні не зможуть "ходити в класи до своїх друзів".

Як повідомляли Українські Новини, якщо вчитель захворіє на коронавірус, то школу можуть закрити. Однак, якщо не буде великої кількості заражених, то процес навчання можуть продовжити.

Також МОЗ навало вимоги до навчального процесу з 1 вересня.

Крім того, Міністерство освіти і науки не закуповуватиме з 1 вересян в школи маски і антисептики і не проводитиме тестування вчителів на коронавірус.

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