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27 серпня 2020, четвер, 16:38 12 Фото
Суспільство 2020-08-27T17:15:02+03:00
Українські Новини
На фільм "Східняк" у День Незалежності в 2 містах Дніпропетровської області ніхто не прийшов

На фільм "Східняк" у День Незалежності в 2 містах Дніпропетровської області ніхто не прийшов

Павло Твердохліб
фільм, Нікополь, Антон Гончаров, Східняк, Покровське
Фільм
Фільм "Східняк". Фото: kinoafisha.ua

Власник кінотеатрів в Покровському та Нікополі (Дніпропетровська область) Антон Гончаров повідомив, що 24 серпня, у День Незалежності, на кіносеанси української військової драми "Східняк" ніхто з глядачів не прийшов.

Про це власник кінотеатрів заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Шановні поціновувачі українського кіно - це до вас! На світлинах нижче 2 зали моїх кінотеатрів. 184 місця у Покрові, та 65 місць у Нікополі. На фото час одразу після 16:30 - саме в цей час повинен бути сеанс фільму "Східняк". 24 серпня, День незалежності, вихідний.

Тому, коли наступного разу будете питати про наші, українські, фільми - дивіться ці фото. Коли будете називати мене "сєпаром" за не показ як вам здається кіношедевру - дивіться ці фото. І, перед тим як виливати тони гівна на оточуючих, запитайте себе - а чи треба то кіно вам? Чи насправді ті фільми ваші?" - написал Гончаров.

Нагадаємо, 20 серпня вийшов в обмежений кінопрокат новий фільм українського виробництва "Східняк". Сюжет фільму заснований на реальних подіях під час збройного конфлікту на Донбасі та розповідає про 1 день з життя двох українських військовослужбовців - "Бороди" та "Режисера".

"Борода" - невгамовний оптиміст, який може вирішити будь-яке питання. А "Режисер" є його протилежністю. Перший родом з Донбасу, він старше та до війни був простим робітником, а другий - молодий інтелігент з Західної України.

24 серпня Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим, вчителям до Дня Незалежності.

Як повідомляли Українські Новини, 18 липня в Україні стартував безкоштовний онлайн-фестиваль французьких комедій.

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