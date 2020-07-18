В Украине стартовал бесплатный онлайн-фестиваль французских комедий

После того, как в июне состоялся онлайн фестиваль "Неделя Швейцарского кино", в Украине стартовал еще один фестиваль французских комедий, который состоится бесплатно в онлайн формате. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля, передают Українські Новини.

Онлайн-фестиваль французских комедий продлится до 24 июля и приурочен ко Дню взятия Бастилии, национального праздника Франции.

В кинопрограмму фестиваля вошли 5 хитовых французских комедий:

Звездная комедия "Мадам" рассказывает о состоятельной паре в Париже, которая собирает гостей на званый ужин. Но 13 человек за столом, это плохая примета и хозяйка просит служанку присоединиться к трапезе.

Также зрители смогут увидеть романтическую экшн-комедию "Возьми меня штурмом". В центре сюжета – история девушки, которая попала в элитный отряд спецназа.

В кинопрограмму вошла комедия о платонической дружбе "По(друг)а". Это дебютный фильм Виктора Сен Маккуори. Прежде чем снять свое первое кино, он 7 лет работал в культовой французской киностудии Gaumont.

Кроме того, зрители смогут увидеть фильм "Праздничное настроение" – новая работа дуэта режиссеров и сценаристов Оливье Накаш и Эрика Толедано, авторов культовой комедии "1 + 1". Главный герой "Праздничного настроения", организатор торжественных мероприятий, должен провести свадьбу в замке XVII века – но все рискует пойти наперекосяк.

В список входит историческая комедия "Эдмон". Фильм переносит зрителя в Париж конца XX века и фокусирует внимание на жизни французского драматурга Эдмона Ростана. Чтобы прокормить семью, он обещает издателю в рекордно короткие сроки написать комедию в стихах.

Все фильмы программы демонстрируются в украинской озвучке и доступны для просмотра на территории Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, в июле выйдут новые сериалы, среди которых: Академия "Амбрелла", Комната 104 (HBO), Эпоха живых мертвецов (Amazon), Ханна (Amazon), Жизнь в альтернативном мире с нуля (TV Tokyo).

Также в июле на украинцев ожидают новые кинопремьеры, в прокат выйдет 18 новых фильмов разных жанров.