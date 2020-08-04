В Одесі шість відвідувачів ресторану потрапили до лікарні через сальмонельоз

В Одесі, біля якої знову утворився затор з машин охочих потрапити на курорт , до інфекційної лікарні після банкету в одному з одеських ресторанів потрапили щість людей.

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на коментар заступника головного санітарного лікаря Одеської області Сергія Дементьєва.

Так, з діагнозом "сальмонельоз" госпіталізовано п'ять дорослих і одну дитину, які відвідали банкет в одному з ресторанів 29 липня. На наступний день їм стало погано: них піднялася температура, з'явилися болі в животі, почалася блювота і діарея.

У ресторан, який напередодні відвідували хворі, прийшла перевірка, Виявилося, що м'ясо, морепродукти і яйця там зберігають без належного маркування, а продукти на складі зберігаються при дуже високій температурі. Брудне обладнання та інвентар ресторану розташовувалося в захаращених приміщеннях, а посуд — на дерев'яних поверхнях, що заборонено нормами.

Ресторан закрили на перевірку.

Як повідомляли Українські Новини, в Запоріжжі 12 осіб госпіталізовано з сальмонельозом. Всі вони харчувалися в одному буфеті.

У травні з Польщі в Україну намагалися ввезти курятину, в якій виявили сальмонелу .