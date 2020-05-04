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  • В Україну з Польщі поставили курятину з сальмонелою, - Держпродспоживчслужба
04 травня 2020, понеділок, 16:05 8
Економіка 2020-05-04T17:00:02+03:00
Українські Новини
В Україну з Польщі поставили курятину з сальмонелою, - Держпродспоживчслужба

В Україну з Польщі поставили курятину з сальмонелою, - Держпродспоживчслужба

Ярина Вацяк
Курятина, Держпродспоживчслужба, сальмонела
Курка курка філе Фото: МХП
Курка курка філе Фото: МХП

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів заявляє, що в курятині, яку Польща експортувала в Україну, була виявлена сальмонела в той час, як 7 країн відмовилося від закупівлі української курятини через пташиний грип.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління відомства в Миколаївській області, передають Українські Новини.

"В Держпродспоживчслужбу надійшло інформаційне повідомлення системи RASFF від 16 квітня 2020 року №2020.1664 про виявлення Salmonella Enterica ser. Enteridis в заморожених чвертях курячих, експортованих з Польщі", - сказано в ньому.

Згідно ст. 20 закону "Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів", оператори ринку зобов'язані вилучати харчові продукти, які знаходяться в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив на здоров'я людини.

Як повідомляли Українські Новини, МХП призупинив експорт курятини в ЄС через пташиний грип в Україні.

Раніше у Вінниці через спалах пташиного грипу було знищено 22 тисячі голів птахів.

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