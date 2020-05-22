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22 травня 2020, пʼятниця, 17:58 7
Суспільство 2020-05-22T18:27:16+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі спалах сальмонели. 12 осіб госпіталізовані

У Запоріжжі спалах сальмонели. 12 осіб госпіталізовані

Кира Молчанова
Запоріжжя, сальмонела
Медицина. Фото: МХП
Медицина. Фото: МХП

Поки в Харкові у студента діагностували малярію, в Запоріжжі 12 осіб госпіталізовано з сальмонельозом.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"у Запоріжжі В місцеву лікарню госпіталізовано 12 осіб з діагнозом "сальмонельоз", - сказано в ньому.

Відзначається, що причини спалаху зараз встановлюються, організований збір епідеманамнезу серед госпіталізованих хворих.

Також опитують і обстежують контактних осіб, а за місцем проживання хворих організована дезінфекція.

За наявними даними, за кілька днів до госпіталізації потерпілі харчувалися в одному буфеті.

Як повідомляли Українські Новини, 15 осіб захворіли на ботулізм, 1 людина померла з початку 2020 року.

Тим часом, вже п'ять тижнів поспіль в Україні немає летальних випадків, викликаних ускладненнями після грипу.

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