Приватні локомотиви допустили до роботи на залізничні маршрути. Список ділянок

Міністерство інфраструктури визначило першого учасника експериментального проєкту із допуску приватних локомотивів до роботи на шляхах загального користування, що належать "Укрзалізниці", яка нещодавно запустила новий регіональний поїзд. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінінфраструктури, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, першим учасником проєкту стала "Українська локомотивобудівних компанія". 26 серпня Мінінфраструктури був прийнятий відповідний указ № 540 "Про визначення переліку учасників експериментального проєкту і ділянок залізничних колій загального користування для здійснення курсування приватних локомотивів". В рамках експериментального проєкту приватні локомотиви курсуватимуть на 9 ділянках: "Стрий - Івано-Франківськ", "Тернопіль - Шепетівка", "Шепетівка - Калинівка 1", "Старокостянтинів 2 - Гречани", "Старокостянтинів 1 - Гречани", "Старокостянтинів 2 - Калинівка 1", "Старокостянтинів 1 - Калинівка 1", "Гусятин - Ярмолинці - Гречани". Всього комісія з відбору учасників розглянула 23 заявки від 10 приватних компаній; 7 заявників з 15 заявами визнані учасниками проекту, а 3 заявника з 9 заявами дозвіл на участь не отримали. Водночас 2 компанії надали пакети документів в рамках другого етапу відбору. Як повідомляли Українськi Новини, "Укрзалізниця" на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішило з 22 серпня відновити курсування поїзда №601 \/ 602 "Львів - Солотвино" . Також в поїздах "Укрзалізниці" почала працювати воєнізована охорона .