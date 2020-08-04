Правоохоронці затримали ексбойовика "Самооборона Криму" в Києві

Правоохоронці затримали колишнього бойовика так званого збройного формування "Самооборона Криму" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і Севастополі, передають Українські Новини.

"У зловмисника провели обшук за нинішнім місцем його проживання. При обшуку слідчі вилучили документи та інші речові докази. Затриманому інкримінують участь в не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях ", - сказано в ньому.

Поліція затримала бойовика "Самооборони Криму". Фото: Facebook / ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі

За словами начальника головного управління поліції Криму Віталія Стрижака, слідчі Нацполіціі в АР Крим і Севастополі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затримала колишнього бойовика "Самооборони Криму". Фото: Facebook / ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі

Досудове розслідування було розпочато в жовтні 2017 року за подіями, що мали місце в АР Крим на початку березня 2014 року.

"У рамках розслідування правоохоронці встановили, що 28-річний на той момент уродженець Ялти вступив в ряди так званої" Самооборони Криму ". Озброєний молодий людина разом з соратниками знаходився на блок-посту при в'їзді в Ялту. Зловмисники перевіряли документи у громадян, обшукували транспортні засоби. Згодом окупаційна влада анексованого півострова нагородила його молодого медаллю "За повернення Криму", -йдеться в повідомленні.

Поліційні затримали колишнього бойовика "Самооборони Криму". Фото: Facebook / ГУ НП в АР Крим та м.Севастополі

Стрижак повідомив, що правоохоронці встановили справжнє місце проживання колишнього бойовика "Самооборони Криму".

Поліційні Криму спільно з працівниками Служби безпеки України і під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим провели обшук в його будинку.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу.

"У цей час Голосіївським районним судом Києва вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомив Стрижак, додавши, що затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України встановила, що бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" отримували соціальні виплати.

У Києві СБУ затримала куратора керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Крім того, Офіс генерального прокурора заочно повідомив про підозру в порушенні законів і звичаїв війни колишньому "міністру оборони" при угрупованню "ДНР" Ігорю Гиркин.