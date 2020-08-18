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18 серпня 2020, вівторок, 08:30 9
Силові структури 2020-08-18T09:45:01+03:00
Українські Новини
За добу в ООС два порушення режиму тиші, українські військові вогнем не відповідали

За добу в ООС два порушення режиму тиші, українські військові вогнем не відповідали

Ольга Фандорина
ТКГ, ООС, Бойовики ДНР, режим припинення вогню на Донбасі
Військові. Фото: Facebook/ООС
Військові. Фото: Facebook/ООС

За добу 17 серпня на Донбасі українські військові зафіксували два порушення домовленостей щодо білоруського режиму тиші, досягнутих ТКГ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Українські військові в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії ворога.

Біля Водяного в післяобідній час зафіксована вогнева активність сепаратистів з підствольного гранатомета.

"Один неприцільний постріл був провокаційним і не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували ", - сказано в повідомленні.

За минулу добу також були виявлені факти інженерного обладнання позицій в сторону українських підрозділів неподалік Водяного у напрямку тимчасово непідконтрольної Вужівки.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським захисниками.

З початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушення режиму припинення вогню не зафіксували.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було. Тим часом, на Донбасі формування РФ риють окопи і зміцнюють позиції.

З 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.

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