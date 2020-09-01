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01 вересня 2020, вівторок, 05:45 11
Суспільство 2020-09-01T07:45:03+03:00
Українські Новини
З вересня зарплати вчителів зростуть. Кому і на скільки підвищать оклад

З вересня зарплати вчителів зростуть. Кому і на скільки підвищать оклад

Анна Рудык
Школа, підвищення зарплат, Зарплата вчителів
Учитель. Фото: neuch.org
Учитель. Фото: neuch.org

В Україні після того, як Кабінет міністрів підтримав підвищення зарплат бюджетників, з нового навчального року, 1 вересня, зарплати вчителів внаслідок цього також збільшаться приблизно на 6%. Про це пише OBOZREVATEL.

Так, повідомляється, що зараз вчитель може мати від 10-го до 14-го розряду. Оклад може становити від 3826 до 5087 грн, за новими правилами - від 4050 до 5385 грн.

Крім того, в постанові Кабміну сказано, що керівники бюджетних підприємств мають зберігати різницю між зарплатами висококваліфікованих співробітників і працівників без спеціальних навичок. Для цього в уряді пропонують доплачувати до окладу спеціальні виплати.

"Голий" оклад бюджетника (тарифна ставка) не повинен бути менше, ніж 44,5% мінімалки. Крім самого окладу, державні службовці отримують різного роду надбавки, внаслідок чого зарплату "дотягують" до рівня не менше мінімальної.

Зазначається, що нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року. При цьому вже з наступного року всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність в розмірі 30% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня  Верховна Рада збільшила мінімальну зарплату  з 4 723 гривень на місяць до 5 000 гривень.

Також в Міністерстві фінансів розповіли,  як підвищення "мінімалки" вплине на інфляцію .

Раніше повідомлялося, які зміни чекають українців з вересня.

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