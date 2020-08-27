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27 серпня 2020, четвер, 11:45 10
Суспільство 2020-08-27T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Чернівцях після заборони на роботу тролейбусів транспорт знову курсує, але в режимі спецперевезень

У Чернівцях після заборони на роботу тролейбусів транспорт знову курсує, але в режимі спецперевезень

Елена Новикова
Карантин, Маршрутка, Тролейбус, громадський транспорт, Чернівці, Карантин в Чернівцях, червона зона
Громадський транспорт. Фото: molbuk.ua
Громадський транспорт. Фото: molbuk.ua

В четвер, 27 серпня, в Чернівцях відновлено рух маршруток та тролейбусів, який був зупинений через віднесення міста до "червоної зони" карантину. На даний момет транспорт курсує в режимі спеціальних перевезень.

Про це кореспонденту molbuk.ua повідомив заступник міського голови Чернівців Дмитро Сірман.

За словами Сірмана, крім тролейбусів, в четвер на лінії вийшли всі маршрутки, які здійснюють перевезення пасажирів в режимі спецперевезень. Для того, щоб скористатися ними, пасажир повинен продемонструвати водієві спеціальний проїзний або довідку з місця роботи.

"Місто повністю забезпечене громадським транспортом", - сказав він.

Сірман нагадав, що вартість проїзду в тролейбусах становить 5 гривень за поїздку, а в маршрутках - 7 гривень.

"В першу чергу пріоритет - для людей, які забезпечують життєдіяльність міста", - додав заступник міського голови.

Відзначається, що в Чернівцях в середу приблизно о 12.00 припинив роботу весь громадський транспорт. Рух тролейбусів було припинено після того, як співробітники патрульної поліції зупинили водія тролейбуса і намагалися накласти на нього протокол про адміністративне правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівцях пройшла акція протесту через рішення уряду внести місто в "червону зону" карантину.

Тим часом 24 серпня в Чернівцях від коронавірусної хвороби помер громадянин Італії.

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