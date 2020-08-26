МОЗ майже вдвічі збільшив кількість тестувань на коронавірус за добу

25 серпня була проведено 15 800 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 45,6% більше порівняно з попередньою добою, і 17 422 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 6,8 разів більше порівняно з 24 серпня, тоді як в Україні після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 33 222 тестування, з них 15 800 методом ПЛР, а також 17 422 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 452 006 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 26 серпня надійшло 1 995 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 25 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 95 осіб до 12 248, померлих — на 2 до 174.

А в Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу.

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