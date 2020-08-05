СБУ виявила сховище боєприпасів бойовиків ДНР у "сірій зоні"

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідники Служби безпеки України виявили в Донецькій області схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МГБ ДНР" планували використовувати для здійснення терактів на мирній території країни", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, арсенал виявили в покинутій садибі на околиці Мар'їнки в сірій зоні.

СБУ встановили, що його обладнав представник "силового блоку" бойовиків у своєму будинку.

Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації в українських містах.

У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручних протитанкових гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат з запалами РГД-5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом і понад тисячу патронів калібру 5,45.

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу.

Слідчі дії тривають.

Сховище боєприпасів бойовиків ДНР. Фото: СБУ

Як повідомляли Українськi Новини у перший день режиму припинення вогню бойовики здійснили 3 обстріли.

Також за 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень "режиму тиші".