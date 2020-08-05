СБУ виявила сховище боєприпасів бойовиків ДНР у "сірій зоні"

Тоді як раніше був затриманий ексбойовик батальйону "Схід", який брав участь в боях в районі Донецького аеропорту, Служба безпеки виявила в Донецькій області сховище боєприпасів бойовиків самопроголошеної "Донецької народної республіки". Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини. "Контррозвідники Служби безпеки України виявили в Донецькій області схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МГБ ДНР" планували використовувати для здійснення терактів на мирній території країни", — сказано в ньому. Згідно з повідомленням, арсенал виявили в покинутій садибі на околиці Мар'їнки в сірій зоні. СБУ встановили, що його обладнав представник "силового блоку" бойовиків у своєму будинку. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації в українських містах. У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручних протитанкових гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат з запалами РГД-5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом і понад тисячу патронів калібру 5,45. Вилучені засоби ураження направлені на експертизу. Слідчі дії тривають. Сховище боєприпасів бойовиків ДНР. Фото: СБУ Як повідомляли Українськi Новини у перший день режиму припинення вогню бойовики здійснили 3 обстріли. Також за 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень "режиму тиші".