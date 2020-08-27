Київ вранці знову заполонили затори. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 27 серпня, Київ другий день поспіль скували традиційні ранкові затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps. Наймасштабніші затори спостерігаються на Лівому березі столиці, в районі станцій метро "Гідропарк", "Дарниця", "Чернігівська" згідно з даними сервісу. Затори на Лівому березі Києва Також ускладнено рух по Набережному шосе і мосту Патона, Північному мосту. Затори на Північному мосту У центрі Києва найбільш завантаженими є станція метро "Університет" і "Політехнічний інститут" (проспект Перемоги). Затори в Києві. Фото: Google Maps Повільно рухаються автомобілі і в районі станцій метро "Святошин" і "Житомирська". Невеликі затори спостерігаються на Окружній в сторону Вишневого. Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проекту "Велике будівництво" в 2021 році. Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.