Київ вранці знову заполонили затори. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 27 серпня, Київ другий день поспіль скували традиційні ранкові затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Наймасштабніші затори спостерігаються на Лівому березі столиці, в районі станцій метро "Гідропарк", "Дарниця", "Чернігівська" згідно з даними сервісу.

Затори на Лівому березі Києва

Також ускладнено рух по Набережному шосе і мосту Патона, Північному мосту.

Затори на Північному мосту

У центрі Києва найбільш завантаженими є станція метро "Університет" і "Політехнічний інститут" (проспект Перемоги).

Затори в Києві. Фото: Google Maps

Повільно рухаються автомобілі і в районі станцій метро "Святошин" і "Житомирська". Невеликі затори спостерігаються на Окружній в сторону Вишневого.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проекту "Велике будівництво" в 2021 році.

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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