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27 серпня 2020, четвер, 10:00 8 Карта
Суспільство 2020-08-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
Київ вранці знову заполонили затори. Де найбільш завантажені дороги

Київ вранці знову заполонили затори. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Фото: Google Maps
Затори в Києві. Фото: Google Maps

Сьогодні вранці, 27 серпня, Київ другий день поспіль скували традиційні ранкові затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Наймасштабніші затори спостерігаються на Лівому березі столиці, в районі станцій метро "Гідропарк", "Дарниця", "Чернігівська" згідно з даними сервісу. 

Пробки на Левом берегу КиеваЗатори на Лівому березі Києва

Також ускладнено рух по Набережному шосе і мосту Патона, Північному мосту.

Пробки на Северном мостуЗатори на Північному мосту

У центрі Києва найбільш завантаженими є станція метро "Університет" і "Політехнічний інститут" (проспект Перемоги).

Пробки в Киеве. Фото: Google MapsЗатори в Києві. Фото: Google Maps

Повільно рухаються автомобілі і в районі станцій метро "Святошин" і "Житомирська". Невеликі затори спостерігаються на Окружній в сторону Вишневого.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проекту "Велике будівництво" в 2021 році.

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів  всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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