Київ заполонили затори. Карта найбільш завантажених доріг столиці

Тоді як в Києві з 26 серпня по 1 вересня на з'їзді Шулявського шляхопроводу тимчасово закриють рух транспорту, на вулицях столиці знову затори.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Складно проїхати по проспекту Перемоги на під'їзді до площі Перемоги, а також на деяких ділянках бульвару Тараса Шевченка і Повітрофлотського проспекту. Повільно рухаються вулиці Саксаганського і Жилянська.

Затори на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, на вулицях Жилянській та Саксаганського. Карта: Google Maps

Також тягнучки утворилися на вулиці Набережно-Хрещатицькій, а також на деяких ділянках Набережного шосе. Також традиційні тягнучки на Подолі. Істотно ускладнено рух по мостах через Дніпро. Затори утворилися в обидва боки.

Пробки на мостах. Карта: Google Maps

Великі затори на Софіївській Борщагівці, а також на деяких ділянках Кільцевої дороги.

Затори в Києві Карта: Google Maps

У самому центрі столиці також пересування на більшості доріг практично паралізоване або істотно ускладнене.

Затори в центрі Києва Карта: Google Maps

Як повідомляли Українські новини, уряд має намір побудувати Київську об'їздну дорогу (КОД) в рамках проекту "Велике будівництво" в 2021 році.

Тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики — 20-та мільйонний Мехіко.

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