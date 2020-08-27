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27 серпня 2020, четвер, 08:32 5
Силові структури 2020-08-27T09:15:02+03:00
Українські Новини
Майора медслужби, який збив трьох курсанток у Києві, взяли під варту

Майора медслужби, який збив трьох курсанток у Києві, взяли під варту

Елена Новикова
ДТП, Суд, Розслідування, Запобіжний захід
ДТП в Києві. Фото: Нацполіція
ДТП в Києві. Фото: Нацполіція

Запобіжний захід затриманому майору медичної служби, який скоїв наїзд на курсанток військової медичної академії, обрав Шевченківський районний суд Києва. Про це сказано в повідомленні пресслужби військової прокуратури центального регіону України.

Так, повідомляється, що затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

"Співробітник військової медичної академії, керуючи автомобілем TOYOTA PRIUS, рухався по території однієї з військових частин, яка дислокується в Шевченківському районі м.Києва та скоїв наїзд на трьох курсанток вищевказаної військової медичної академії. Встановлено, що зазначена особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння (більш 2 проміле)", — наголошується в повідомленні.

Винуватець ДТП затриманий безпосередньо після наїзду на підставі ст. 208 КПК України. На місці події працювала група військових прокурорів Київського гарнізону та слідчо-оперативна група ГУНП в м.Києві.

Як повідомляли Українські Новини, волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій.

Раніше під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці і загинула під колесами мікроавтобуса.

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