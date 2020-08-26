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26 серпня 2020, середа, 18:45 8
Суспільство 2020-08-26T19:30:02+03:00
Українські Новини
Для студентів тимчасово обмежать придбання залізничних квитків через онлайн-сервіси

Для студентів тимчасово обмежать придбання залізничних квитків через онлайн-сервіси

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, квитки, Студентський
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

У той час, як в "Укрзалізниці" з'явилася охорона в поїздах, з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня діятимуть тимчасові обмеження при покупці пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Telegram.

"Увага: тимчасові обмеження при покупці пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси з 07:00 до 15:00 27 серпня і з 07:00 до 15:00 1 вересня", - сказано в ньому.

Це пов'язано з проведенням технічних робіт на електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України під час вступної кампанії.

У зазначені періоди студенти можуть оформити квитки з пільгою у залізничних касах.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд. З Кривого Рогу поїзд відправлятиметься о 6:43 і прибуватиме в Дніпро о 09:20, відправлення з Дніпра о 18:20 і прибуття до Кривого Рогу о 21:25.

Тим часом Кабінет Міністрів призначив нового голову правління "Укрзалізниці". Ним став Володимир Жмак.

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