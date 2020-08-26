Через спеку і зливи Дніпро зацвів: на яких пляжах Києва не можна купатися

Перед довгими вихідними українцям не радили купатися на майже тридцяти пляжах, а зараз на муніципальних пляжах Києва також купатися заборонено або не рекомендується. Червоні і жовті прапори в зонах відпочинку біля води обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води. Про це повідомляє КП "Плесо". Станом на 25 серпня статуси муніципальних пляжів Києва: Жовтий прапор (купатися не рекомендується) на пляжах "Венеція" і "Золотий". Червоні прапори (бездомних тварин) на пляжах: - "Веселка" - "Дитячий" - "Молодіжний" - "Передмістна Слобідка" - "Райдуга" - "Тельбін" - "Центральний" - "Чорторий" - "Троєщина" - "Галерний" - "Вербний" - "Пуща-Водиця" Червоні і жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води. Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня в Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку . Раніше на 11 київських пляжів вже закривали через кишкову паличку.