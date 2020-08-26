Через спеку і зливи Дніпро зацвів: на яких пляжах Києва не можна купатися

Перед довгими вихідними українцям не радили купатися на майже тридцяти пляжах, а зараз на муніципальних пляжах Києва також купатися заборонено або не рекомендується. Червоні і жовті прапори в зонах відпочинку біля води обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води. Про це повідомляє КП "Плесо".

Станом на 25 серпня статуси муніципальних пляжів Києва:

Жовтий прапор (купатися не рекомендується) на пляжах "Венеція" і "Золотий".

Червоні прапори (бездомних тварин) на пляжах:

- "Веселка"

- "Дитячий"

- "Молодіжний"

- "Передмістна Слобідка"

- "Райдуга"

- "Тельбін"

- "Центральний"

- "Чорторий"

- "Троєщина"

- "Галерний"

- "Вербний"

- "Пуща-Водиця"

Червоні і жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня в Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку .

Раніше на 11 київських пляжів вже закривали через кишкову паличку.

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