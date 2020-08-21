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21 серпня 2020, пʼятниця, 17:21 4
Суспільство 2020-08-21T18:30:02+03:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними українцям заборонили купатися на майже тридцяти пляжах

Перед довгими вихідними українцям заборонили купатися на майже тридцяти пляжах

Кира Молчанова
відпочинок, Пляжі Києва, Одеські пляжі, пляжі
Труханів острів. Фото: Валерія Назаренко
Труханів острів. Фото: Валерія Назаренко

Фахівці не рекомендують купатися на 28 пляжах у декількох областях. У "чорний список" увійшли майже всі пляжі столиці, але одними ними перелік не обмежується.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Із всього розмаїття пляжів у країні фахівці спостерігають за якістю води на 88 пляжах: 54 морських та 34 річкових.

Список пляжів з відхиленнями показників якості води:

Донецька область

  • Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист";
  • пляж "Лівобережний";
  • пляжі Приморського району;
  • пляжі селищ Ялта, Юр'ївка і Мелекіно.

Запорізька область

  • Запоріжжя - пляж "Правий берег";
  • Енергодар - міський пляж "Сонячний".

Миколаїв 

  • міський пляж "Чайка";
  • пляж "Прибой".

Одеса

  • пляжі 13 і 16 станції Великого Фонтану;
  • "Отрада".

Херсонська область

  • пляж Генічеська.

Київ

  • пляж "Золотий";
  • "Центральний";
  • "Передмістна слобідка";
  • "Дитячий";
  • "Молодіжний";
  • "Венеція",
  • "Веселка";
  • "Галерний";
  • "Чорторий";
  • "Троєщина";
  • "Тельбін";
  • "Райдуга",
  • "Вербний";
  • " Пуща-Водиця".

На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води взяті на повторні дослідження.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня в Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку.

Раніше 11 київських пляжів вже закривали через кишкову паличку.

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