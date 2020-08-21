Перед довгими вихідними українцям заборонили купатися на майже тридцяти пляжах

Фахівці не рекомендують купатися на 28 пляжах у декількох областях. У "чорний список" увійшли майже всі пляжі столиці, але одними ними перелік не обмежується. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України у Facebook. Із всього розмаїття пляжів у країні фахівці спостерігають за якістю води на 88 пляжах: 54 морських та 34 річкових. Список пляжів з відхиленнями показників якості води: Донецька область Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист"; пляж "Лівобережний"; пляжі Приморського району; пляжі селищ Ялта, Юр'ївка і Мелекіно. Запорізька область Запоріжжя - пляж "Правий берег"; Енергодар - міський пляж "Сонячний". Миколаїв міський пляж "Чайка"; пляж "Прибой". Одеса пляжі 13 і 16 станції Великого Фонтану; "Отрада". Херсонська область пляж Генічеська. Київ пляж "Золотий"; "Центральний"; "Передмістна слобідка"; "Дитячий"; "Молодіжний"; "Венеція", "Веселка"; "Галерний"; "Чорторий"; "Троєщина"; "Тельбін"; "Райдуга", "Вербний"; " Пуща-Водиця". На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води взяті на повторні дослідження. Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня в Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. Раніше 11 київських пляжів вже закривали через кишкову паличку.