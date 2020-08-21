Перед довгими вихідними українцям заборонили купатися на майже тридцяти пляжах

Фахівці не рекомендують купатися на 28 пляжах у декількох областях. У "чорний список" увійшли майже всі пляжі столиці, але одними ними перелік не обмежується.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я України у Facebook.

Із всього розмаїття пляжів у країні фахівці спостерігають за якістю води на 88 пляжах: 54 морських та 34 річкових.

Список пляжів з відхиленнями показників якості води:

Донецька область

Маріуполь - міський пляж в районі готелю "Турист";

пляж "Лівобережний";

пляжі Приморського району;

пляжі селищ Ялта, Юр'ївка і Мелекіно.

Запорізька область

Запоріжжя - пляж "Правий берег";

Енергодар - міський пляж "Сонячний".

Миколаїв

міський пляж "Чайка";

пляж "Прибой".

Одеса

пляжі 13 і 16 станції Великого Фонтану;

"Отрада".

Херсонська область

пляж Генічеська.

Київ

пляж "Золотий";

"Центральний";

"Передмістна слобідка";

"Дитячий";

"Молодіжний";

"Венеція",

"Веселка";

"Галерний";

"Чорторий";

"Троєщина";

"Тельбін";

"Райдуга",

"Вербний";

" Пуща-Водиця".

На всіх вищевказаних пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води взяті на повторні дослідження.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку серпня в Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку.

Раніше 11 київських пляжів вже закривали через кишкову паличку.

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