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05 серпня 2020, середа, 18:16 5
Суспільство 2020-08-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. Де можна купатися

У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. Де можна купатися

Елена Новикова
Пляж, Річка, Пляжі Києва, забруднення річок, Київські пляжі
На 11 Київських пляжах виявили кишкову паличку. Фото: ChangeUA
На 11 Київських пляжах виявили кишкову паличку. Фото: ChangeUA

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів заявила про забруднення води кишковою паличкою на 11 пляжах Києва, які офіційно відкрилися з 15 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держпродпотребслужби за результатами дослідження держустанови "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я", передають Українськi Новини.

"Досліджені проби води відкритих водойм, відібрані 3 серпня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", - йдеться в ньому.

Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Києва :

  • "Венеція"
  • "Веселка"
  • "Дитячий"
  • "Золотий"
  • "Молодіжний"
  • "Передмістна Слобідка"
  • "Тельбін"
  • "Центральний"
  • "Вир"
  • "Вербний

Згідно з повідомленням, до поліпшення показників якості води у водоймах, цими пляжами можна користуватися тільки як зонами відпочинку - без купання.

"Крім того, були зафіксовані плавучі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний". Водневий показник - на пляжах "Веселка", "Галерний" і "Вербний", а також виявлена ​​біохімічна потреба в кисні (БПК 5) - пляж "Райдуга", - наголошується в повідомлені.

Як повідомляли Українськi Новини, 10 липня комунальне підприємство "Плесо" пояснило появу кишкової палички в місцях масового відпочинку жителів Києва на водних об'єктах столиці сильними дощами і спрогнозувало повернення показників води до нормативних через 3-4 дні.

Раніше на 11 київських пляжів вже закривали через кишкову паличку.

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