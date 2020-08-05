У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. Де можна купатися

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів заявила про забруднення води кишковою паличкою на 11 пляжах Києва, які офіційно відкрилися з 15 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держпродпотребслужби за результатами дослідження держустанови "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я", передають Українськi Новини.

"Досліджені проби води відкритих водойм, відібрані 3 серпня, не відповідають вимогам Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів", - йдеться в ньому.

Зокрема, встановлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) на пляжах Києва :

"Венеція"

"Веселка"

"Дитячий"

"Золотий"

"Молодіжний"

"Передмістна Слобідка"

"Тельбін"

"Центральний"

"Вир"

"Вербний

Згідно з повідомленням, до поліпшення показників якості води у водоймах, цими пляжами можна користуватися тільки як зонами відпочинку - без купання.

"Крім того, були зафіксовані плавучі домішки (дрібні водорості) на пляжі "Галерний". Водневий показник - на пляжах "Веселка", "Галерний" і "Вербний", а також виявлена ​​біохімічна потреба в кисні (БПК 5) - пляж "Райдуга", - наголошується в повідомлені.

Як повідомляли Українськi Новини, 10 липня комунальне підприємство "Плесо" пояснило появу кишкової палички в місцях масового відпочинку жителів Києва на водних об'єктах столиці сильними дощами і спрогнозувало повернення показників води до нормативних через 3-4 дні.

Раніше на 11 київських пляжів вже закривали через кишкову паличку.