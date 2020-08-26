Зеленський і Єрмак у Дніпрі пообідали в МакДональдзі на суму, рівну підвищенню мінімалки в Україні

Після того, як Зеленський у Бахмуті зайшов в АТБ за кавою та солодощами і похвалив городян за маски, в середу, 26 серпня, під час візиту в Дніпро президент пообідав в місцевому "Макдональдзі". Компанію йому склали глава Офісу президента Андрій Єрмак, губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко та голова облради Святослав Олійник. Фото опублікував на своїй сторінці депутат від "Слуги народу" Дмитро Чорний, передає Страна.

"Ви все одно мені не повірите, але я зустрів їх в Макдональдсі випадково", - підписав нардеп опубліковане фото.

Як повідомили очевидці з місця подій, ніхто не був готовий до того, що Зеленський поїде в "Макдональдз".

"Співробітники фастфуду не знали, що приїде Зеленський. Всі столики були зайняті відвідувачами, не було багато охорони, можна було спокійно зайти і поїсти", - розповів "Страні" один з очевидців і додав, що тим часом на вулиці зібралося багато охочих сфотографуватися з президентом.

Також біля "Макдональдза", де обідав Зеленський, бачили заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко і голову Укравтодору Олександра Кубракова.

За повідомленням "Страни", відвідування Зеленським "Макдональдза" потрапило на відео. На кадрах можна розглянути, що обід в ресторані швидкого харчування обійшовся гаранту майже в 240 гривень - суму, яка трохи не дотягує до 277 грн, тобто розміру підвищення мінімалки з 1 вересня. Зе замовляв 12 наггетсів, порції соусів чилі і кілька бургерів.

Як повідомляли Українські Новини, під час свого візиту до Хмельницького президент України Володимир Зеленський порушив постанову Кабінету міністрів і пив з чиновниками каву в місцевій кав'ярні.

Однак заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Зеленський не просто пив каву, а інспектував заклад на предмет готовності до ослаблення карантину. Ляшко вважає, що це не було порушенням.

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