Зеленський у Бахмуті зайшов в АТБ за кавою та солодощами і похвалив містян за маски

Президент Володимир Зеленський, який в червні відновив поїздки регіонами, в рамках візиту в Донецьку область зайшов до супермаркету АТБ у Бахмуті за кавою та солодощами і поспілкувався з містянами, похваливши їх за носіння масок. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. "Купив кави і солодощів у Бахмуті в Донецькій області. У поїздках потрібно зарядитися. Особливо - посмішками наших щирих людей", - написав Зеленський. Президент зазначив, що заїхав у перший-ліпший магазин без будь-якої попередньої підготовки і практично всі місцеві жителі тут ходять у масках - без попереджень і нагадувань. "А так всюди видно, що люди розуміють небезпеку, яка виникла у зв'язку з коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донецької області. Вдячний за це кожному українцю", - додав він. Зеленський у Бахмуті зайшов до супермаркету. Фото: Telegram \/ Zelenskiy \/ Official У Бахмуті Зеленський зайшов за кавою та солодощами в АТБ. Фото: Telegram \/ Zelenskiy \/ Official Крім того, прессекретар Президента Юлія Мендель опублікувала відео візиту на своїй сторінці в Instagram. Подивитися цю публікацію в Instagram Посмотреть эту публикацию в Instagram На Донеччині Президент @zelenskiy_official вирішив купити кави і солодощів. Звичайний продуктовий магазин у Бахмуті. 5-хвилинна зупинка і спілкування з людьми. Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 6 Авг 2020 в 5:21 PDT Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію "вагнерівців", що воювали на Донбасі. Також справу про неправдиву інформацію в декларації Володимира Зеленського закрили через імунітет.