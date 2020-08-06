Зеленський у Бахмуті зайшов в АТБ за кавою та солодощами і похвалив містян за маски

Президент Володимир Зеленський, який в червні відновив поїздки регіонами, в рамках візиту в Донецьку область зайшов до супермаркету АТБ у Бахмуті за кавою та солодощами і поспілкувався з містянами, похваливши їх за носіння масок.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Купив кави і солодощів у Бахмуті в Донецькій області. У поїздках потрібно зарядитися. Особливо - посмішками наших щирих людей", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що заїхав у перший-ліпший магазин без будь-якої попередньої підготовки і практично всі місцеві жителі тут ходять у масках - без попереджень і нагадувань.

"А так всюди видно, що люди розуміють небезпеку, яка виникла у зв'язку з коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донецької області. Вдячний за це кожному українцю", - додав він.

Зеленський у Бахмуті зайшов до супермаркету. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

У Бахмуті Зеленський зайшов за кавою та солодощами в АТБ. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Крім того, прессекретар Президента Юлія Мендель опублікувала відео візиту на своїй сторінці в Instagram. Подивитися цю публікацію в Instagram

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію "вагнерівців", що воювали на Донбасі.

Також справу про неправдиву інформацію в декларації Володимира Зеленського закрили через імунітет.