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06 серпня 2020, четвер, 18:33 13
Президент 2020-08-06T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський у Бахмуті зайшов в АТБ за кавою та солодощами і похвалив містян за маски

Зеленський у Бахмуті зайшов в АТБ за кавою та солодощами і похвалив містян за маски

Елена Новикова
Президент, візит президента, Зеленський, Донецька область

Президент Володимир Зеленський, який в червні відновив поїздки регіонами, в рамках візиту в Донецьку область зайшов до супермаркету АТБ у Бахмуті за кавою та солодощами і поспілкувався з містянами, похваливши їх за носіння масок.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Купив кави і солодощів у Бахмуті в Донецькій області. У поїздках потрібно зарядитися. Особливо - посмішками наших щирих людей", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що заїхав у перший-ліпший магазин без будь-якої попередньої підготовки і практично всі місцеві жителі тут ходять у масках - без попереджень і нагадувань.

"А так всюди видно, що люди розуміють небезпеку,  яка виникла у зв'язку з коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донецької області. Вдячний за це кожному українцю", - додав він.

Зеленский в Бахмуте зашел в супермаркет. Фото: Telegram/Zelenskiy / OfficialЗеленський у Бахмуті зайшов до супермаркету. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

В Бехмуте Зеленский зашел за кофе и сладостями в АТБ. Фото: Telegram/Zelenskiy / OfficialУ Бахмуті Зеленський зайшов за кавою та солодощами в АТБ. Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Крім того, прессекретар Президента Юлія Мендель опублікувала відео візиту на своїй сторінці в Instagram. Подивитися цю публікацію в Instagram

Як повідомляли Українські Новини, раніше Володимир Зеленський обговорив з Лукашенком екстрадицію "вагнерівців", що воювали на Донбасі.

Також справу про неправдиву інформацію в декларації Володимира Зеленського закрили через імунітет.

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