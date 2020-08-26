Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо 2021 року

Слідом за скасуванням у Швеції Нобелівського банкету вперше за 64 роки, стало відомо, що Всесвітній економічний форум у Давосі перенесуть із зими на літо 2021 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє CNBC. Форум мав пройти в січні 2021 року, але було прийнято рішення про його перенесення на літо 2021 року. "Рішення було прийняти нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19", - говорить Адріан Монк, директор Форуму по залученню громадськості. Він також заявив, що перенести форум рекомендували експерти, які вважають, що проводити форум у січні небезпечно. Як повідомляли Українські Новини, на минулому форумі в Давосі міністр фінансів США розкритикував Грету Тунберг, порадивши вивчити економіку. Також депутати "Слуги народу" переплутали в Давосі бізнесмена Роберта Сміта з британським музикантом. Крім того, поїздка на минулий форум в Давосі обійшлася Зеленському та української делегації в $ 14,5 тис.