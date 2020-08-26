Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо 2021 року

Форум мав пройти в січні 2021 року, але було прийнято рішення про його перенесення на літо 2021 року.

"Рішення було прийняти нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19", - говорить Адріан Монк, директор Форуму по залученню громадськості.

Він також заявив, що перенести форум рекомендували експерти, які вважають, що проводити форум у січні небезпечно.

Як повідомляли Українські Новини, на минулому форумі в Давосі міністр фінансів США розкритикував Грету Тунберг, порадивши вивчити економіку.

Також депутати "Слуги народу" переплутали в Давосі бізнесмена Роберта Сміта з британським музикантом.

Крім того, поїздка на минулий форум в Давосі обійшлася Зеленському та української делегації в $ 14,5 тис.

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