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  • Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо 2021 року
26 серпня 2020, середа, 16:54 4
Світ 2020-08-26T17:45:02+03:00
Українські Новини
Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо 2021 року

Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо 2021 року

Александр Савич
Форум, Давоський форум, Грета Тунберг
Всесвітній економічний форум в Давосі. Фото: facebook.com/worldeconomicforum
Всесвітній економічний форум в Давосі. Фото: facebook.com/worldeconomicforum

Слідом за скасуванням у Швеції Нобелівського банкету вперше за 64 роки, стало відомо, що Всесвітній економічний форум у Давосі перенесуть із зими на літо 2021 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє CNBC.

Форум мав пройти в січні 2021 року, але було прийнято рішення про його перенесення на літо 2021 року.

"Рішення було прийняти нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після COVID-19", - говорить Адріан Монк, директор Форуму по залученню громадськості.

Він також заявив, що перенести форум рекомендували експерти, які вважають, що проводити форум у січні небезпечно.

Як повідомляли Українські Новини, на минулому форумі в Давосі міністр фінансів США розкритикував Грету Тунберг, порадивши вивчити економіку.

Також депутати "Слуги народу" переплутали в Давосі бізнесмена Роберта Сміта з британським музикантом.

Крім того, поїздка на минулий форум в Давосі обійшлася Зеленському та української делегації в $ 14,5 тис.

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