Поїздка в Давос обійшлася Зеленському та українській делегації в $14,5 тис. 102,6 тис. гривень

Окрім того, що лише четверо "слуг народу" відвідали Давос за свій рахунок, а решта – за гроші олігархів, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським витратила 14,5 тис. доларів і 102,6 тис. гривень на візит до Швейцарії 22-23 січня для участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

9,9 тис. доларів були витрачено на оплату готелю.

На додаток до цих сум державним управлінням справами було попередньо оплачені авіаперевезення делегації за маршрутом "Київ - Цюріх - Тель-Авів - Київ" на суму 2,515 млн. гривень. Перевезення було здійснено літаком Airbus A-319CJ державного авіапідприємства "Україна".

Як повідомляли "Українські Новини", в Кабміні стверджують, що Гончаруку вдалося з'їздити в Давос лише за 17 тис. гривень.

Також 28 січня в Офісі Президента повідомили про інтенсивні закордонні візити Володимира Зеленського. Однак ОПУ інформацією про поїздку Президента в Оман не мав.