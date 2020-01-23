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  • В Давосі міністр фінансів США розкритикував Грету Тунберг, порадивши вивчити економіку
23 січня 2020, четвер, 23:37 9
Світ 2020-01-23T23:49:18+02:00
Українські Новини
В Давосі міністр фінансів США розкритикував Грету Тунберг, порадивши вивчити економіку

В Давосі міністр фінансів США розкритикував Грету Тунберг, порадивши вивчити економіку

Ярина Вацяк
Екологія, Давос, Грета Тунберг

Міністр фінансів США Стівен Мнучин пыд час Всесвітнього економічного форуму в Давосі критично відгукнувся про доповідь 17-річної еко-активістки Грети Тунберг, яка стала людиною року за версією журналу Time. Мнучин порадив дівчині спочатку вивчити економіку в коледжі, щоб читати лекції світовим лідерам.

Так американський міністр фінансів відповів на питання про те, чи варто Америці відмовитися від викопного палива, прислухавшись до закликів активістки, пише "Голос Америки".

"Вона – головний економіст? Хто вона така? Я заплутався", - сказав Мнучин. Після чого додав, що ремарка була жартом.

"Після того, як вона вивчить економіку у коледжі, вона може повернутись і нам пояснити", - зауважив американський міністр фінансів.

Мнучин назвав питання охорони навколишнього середовища "складними", навівши приклад електромобілів, які вважаються менш шкідливими для природи, однак батареї, які використовують електромобілі, мають негативний вплив на екологію.

Тунберг, яка є одним з провідників руху проти зміни клімату, під час свого виступу у вівторок закликала лідерів негайно відмовитись від застосування викопного палива.

"Цікаво, що ви скажете своїм дітям про причину вашого провалу і того, що перед ними постав кліматичний хаос, який ви свідомо спричинили?" – заявила Тунберг.

Питання зміни клімату є одним із центральних на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі. Організатори форуму, що відбувається у швейцарському Давосі, закликали бізнес-учасників заходу пообіцяти до 2050 року зменшити викиди двоокису вуглецю до нуля.

Як повідомляли Українські Новини, раніше було опубліковано повний список учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У вересні вересня Тунберг була удостоєна вищої нагороди від Amnesty International, яку отримала в Лондоні.

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