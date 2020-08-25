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25 серпня 2020, вівторок, 23:07 8
Зовнішня політика 2020-08-26T00:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця року

Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця року

Валерия Драгомирова
Президент, Донбас, Володимир Зеленський, війна на Донбасі
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Проведення другої зустрічі "нормандської четвірки" буде означати, що є високі шанси закінчити війну на Донбасі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews.

Він зазначив, що домовленості, досягнуті на останній зустрічі в Парижі в кінці 2019 року, виконуються, хоча і не так швидко, як хотілося б.

"Скільки ще часу потрібно? Я не знаю. Я думаю, що друга зустріч у нормандському форматі означає, що є високі шанси на закінчення війни", - сказав Зеленський.

На уточнювальче питання, коли, на його думку, вдасться закінчити війну, президент відповів:

"Якомога швидше. Я хочу вірити, що це буде в цьому році. Я дійсно хочу в це вірити, і я дійсно вірю, я вірю. Якби це залежало тільки від мене ..."

 При цьому він переконаний, що ніхто швидше, ніж він не зможе закінчити війну.

"Якщо він (переговорний формат, - ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інші плани", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч радників "нормандської четвірки" скасована.

Крім того, з 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.

 

 

 

Проведение второй встречи "нормандской четверки" будет означать, что есть высокие шансы закончить войну на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Он отметил, что договоренности, достигнутые на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

"Сколько еще времени нужно? Я не знаю. Я думаю, что вторая встреча в нормандском формате означает, что есть высокие шансы на окончание войны", - сказал Зеленский. 

На уточняющий вопрос, когда, по его мнению, удастся закончить войну, президент ответил: "Как можно скорее. Я хочу верить, что это будет в этом году. Я действительно хочу в это верить, и я действительно верю, я верю. Если бы это зависело только от меня...".

При этом он убежден, что никто быстрее чем он не сможет закончить войну.

"Если он (переговорный формат, - ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, встреча советников "нормандской четверки" отменена

Кроме того, с 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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