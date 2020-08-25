Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця року

Проведення другої зустрічі "нормандської четвірки" буде означати, що є високі шанси закінчити війну на Донбасі. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews. Він зазначив, що домовленості, досягнуті на останній зустрічі в Парижі в кінці 2019 року, виконуються, хоча і не так швидко, як хотілося б. "Скільки ще часу потрібно? Я не знаю. Я думаю, що друга зустріч у нормандському форматі означає, що є високі шанси на закінчення війни", - сказав Зеленський. На уточнювальче питання, коли, на його думку, вдасться закінчити війну, президент відповів: "Якомога швидше. Я хочу вірити, що це буде в цьому році. Я дійсно хочу в це вірити, і я дійсно вірю, я вірю. Якби це залежало тільки від мене ..." При цьому він переконаний, що ніхто швидше, ніж він не зможе закінчити війну. "Якщо він (переговорний формат, - ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інші плани", - сказав Зеленський. Як повідомляли Українські Новини, зустріч радників "нормандської четвірки" скасована. Крім того, з 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню. Проведение второй встречи "нормандской четверки" будет означать, что есть высокие шансы закончить войну на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.Он отметил, что договоренности, достигнутые на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы."Сколько еще времени нужно? Я не знаю. Я думаю, что вторая встреча в нормандском формате означает, что есть высокие шансы на окончание войны", - сказал Зеленский. На уточняющий вопрос, когда, по его мнению, удастся закончить войну, президент ответил: "Как можно скорее. Я хочу верить, что это будет в этом году. Я действительно хочу в это верить, и я действительно верю, я верю. Если бы это зависело только от меня...". При этом он убежден, что никто быстрее чем он не сможет закончить войну. "Если он (переговорный формат, - ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - сказал Зеленский. Как сообщали Українські Новини, встреча советников "нормандской четверки" отменена. Кроме того, с 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.