Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця року

Проведення другої зустрічі "нормандської четвірки" буде означати, що є високі шанси закінчити війну на Донбасі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews.

Він зазначив, що домовленості, досягнуті на останній зустрічі в Парижі в кінці 2019 року, виконуються, хоча і не так швидко, як хотілося б.

"Скільки ще часу потрібно? Я не знаю. Я думаю, що друга зустріч у нормандському форматі означає, що є високі шанси на закінчення війни", - сказав Зеленський.

На уточнювальче питання, коли, на його думку, вдасться закінчити війну, президент відповів:

"Якомога швидше. Я хочу вірити, що це буде в цьому році. Я дійсно хочу в це вірити, і я дійсно вірю, я вірю. Якби це залежало тільки від мене ..."

При цьому він переконаний, що ніхто швидше, ніж він не зможе закінчити війну.

"Якщо він (переговорний формат, - ред.) не буде працювати, тоді вже будемо думати про інші плани", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч радників "нормандської четвірки" скасована.

Крім того, з 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Проведение второй встречи "нормандской четверки" будет означать, что есть высокие шансы закончить войну на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Он отметил, что договоренности, достигнутые на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.



"Сколько еще времени нужно? Я не знаю. Я думаю, что вторая встреча в нормандском формате означает, что есть высокие шансы на окончание войны", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, когда, по его мнению, удастся закончить войну, президент ответил: "Как можно скорее. Я хочу верить, что это будет в этом году. Я действительно хочу в это верить, и я действительно верю, я верю. Если бы это зависело только от меня...".

При этом он убежден, что никто быстрее чем он не сможет закончить войну.

"Если он (переговорный формат, - ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, встреча советников "нормандской четверки" отменена.



Кроме того, с 27 июля на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

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