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26 серпня 2020, середа, 05:00 4
Фінанси 2020-08-26T05:15:02+03:00
Українські Новини
Курс валюти на середу: гривня дешевшає

Курс валюти на середу: гривня дешевшає

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Офіційний курс гривні
Офіційний курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD, що встановлюється ним на 26 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, що встановлюється ним на 25 серпня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,0100
1 долар США 27,4383
1 швейцарський франк 30,1437
10 ієн 2,5778
10 російських рублів 3,6667
1 євро 32,4087

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняноз 21 серпня на 4,37 коп. до 27,5875 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні  може зрости з позначки  27,3 до 27,6 грн/$.

Крім того, з 14 по 21 серпня  курс продажу готівкового долара  в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

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