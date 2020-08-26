Курс валюти на середу: гривня дешевшає

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD, що встановлюється ним на 26 серпня .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, що встановлюється ним на 25 серпня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0100 1 долар США 27,4383 1 швейцарський франк 30,1437 10 ієн 2,5778 10 російських рублів 3,6667 1 євро 32,4087

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняноз 21 серпня на 4,37 коп. до 27,5875 UAH / USD, курс купівлі - підвищився на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може зрости з позначки 27,3 до 27,6 грн/$.

Крім того, з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

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