Пориви вітру з холодом і дощами атакують. Прогноз погоди на 27 серпня

Після того, як 25 серпня внаслідок сильного дощу і поривів вітру, сталося підтоплення приватних будинків у Вінниці , з а прогнозом погоди на четвер, 27 серпня, в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+23 градуси, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +19 ... +25 градусів.

У Карпатах вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9 ... +14 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

У Моршині вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +21 ... +23 градуси.

У Трускавці вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12 ... +14 градусів, вдень +21 ... +23 градуси.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +22 ... +24 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +16 градусів, вдень +20 ... +26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +24 ... +30 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +15 градусів, в Донецькій області +12 ... +17 градусів, вдень +24 ... +30 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +25 ... +31 градус, в Одеській області +28 ... +33 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +26 ... +31 градус.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16 ... +18 градусів, вдень +28 ... +30 градусів.

26 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... +24 градуси, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів.

Раніше повідомлялося про те, що синоптик прогнозує, що погода в Україні буде річної до середини вересня.

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