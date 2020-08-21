АМКУ відкрив справу проти Roshen за ознаками монопольного становища на ринку патоки

Слідом за інформацією про те, що лікарі вимагають відновити гуманітарні постачання противірусного препарату , заблоковані Антимонопольним комітетом України, стало відомо, що АМКУ відкрив справу проти одного з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорації Roshen за ознаками монопольного становища на ринку виробництва патоки кукурудзяної.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні АМКУ почав справу проти суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній Roshen, за ознаками зловживання монопольним (панівним) становищем на ринку патоки", - сказано в ньому.

Відмічається, що найбільшими вітчизняними виробниками крохмальної кукурудзяної патоки (сиропів) є підприємства компанії Roshen.

За даними АМКУ, компанія протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки монопольного становища на цьому товарному ринку.

Згідно з повідомленням, у ході ведення своєї господарської діяльності компанія у 2018 році встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для кондитерських фабрик.

"У 2019, посиливши ринкову владу у зв'язку із забороною імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу", - прокоментували в АМКУ.

При цьому в ході дослідження, яке передувало початку справи, АМКУ не було встановлено об'єктивних причин для підвищення цін цієї групи.

На думку комітету, такі дії Roshen стосовно конкурентів на ринках кондитерських виробів могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними.

У зв'язку з цим АМКУ починає розслідування, збір і аналіз доказів у справі.

Як повідомляли Українські Новини, у Roshen заперечують, що мають відношення до виробництва патоки.

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