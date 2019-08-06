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06 серпня 2019, вівторок, 13:20 33
Суспільство 2019-08-06T16:15:03+03:00
Українські Новини
Міносвіти хоче змінити умови прийому заяв абітурієнтів на бюджет

Міносвіти хоче змінити умови прийому заяв абітурієнтів на бюджет

Студенти. Фото: belami.rs
Студенти. Фото: belami.rs

Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до внз, з 7 до 5 з 2020 року.

Про це на прес-конференції за підсумками вступної кампанії повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передають Українські Новини.

"Можу анонсувати, що як висновок цієї кампанії ми вважаємо, що наступного року ми внесемо зміни в умови прийому, і буде доцільним залишити лише 5 можливих заяв на бюджет. Ви знаєте, що вступник міг подати 7 заяв на 4 спеціальності. Тепер ми спеціальності взагалі не будемо обмежувати. От є 5 заяв - ви можете подати їх на 5 спеціальностей", - сказала вона.

За словами міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що говорить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних внз та спеціальності.

Гриневич зазначила, що понад 75% абітурієнтів цього року отримали рекомендації на бюджет по першому і другому пріоритету.

Цього року абітурієнти могли подати до 7 заяв на бюджет, але не більше, ніж на 4 спеціальності.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня був останній день, коли абітурієнти могли подати електронні заяви до внз.

Раніше у Міносвіти пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам вузів.

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