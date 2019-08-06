Міносвіти хоче змінити умови прийому заяв абітурієнтів на бюджет

Міністерство освіти і науки має намір скоротити кількість заяв на бюджет, які абітурієнти можуть подавати до внз, з 7 до 5 з 2020 року.\r\nПро це на прес-конференції за підсумками вступної кампанії повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передають Українські Новини.\r\n"Можу анонсувати, що як висновок цієї кампанії ми вважаємо, що наступного року ми внесемо зміни в умови прийому, і буде доцільним залишити лише 5 можливих заяв на бюджет. Ви знаєте, що вступник міг подати 7 заяв на 4 спеціальності. Тепер ми спеціальності взагалі не будемо обмежувати. От є 5 заяв - ви можете подати їх на 5 спеціальностей", - сказала вона.\r\nЗа словами міністра, цього року було більше абітурієнтів, але менша кількість заяв, що говорить про те, що вони були більш сфокусовані на бажаних внз та спеціальності.\r\nГриневич зазначила, що понад 75% абітурієнтів цього року отримали рекомендації на бюджет по першому і другому пріоритету.\r\nЦього року абітурієнти могли подати до 7 заяв на бюджет, але не більше, ніж на 4 спеціальності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 22 липня був останній день, коли абітурієнти могли подати електронні заяви до внз.\r\nРаніше у Міносвіти пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам вузів.