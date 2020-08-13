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13 августа 2020, четверг, 12:23 297
Украина 2020-08-13T12:23:01+03:00
Українські Новини
Сегодня начался прием электронных заявлений в бакалавриат и сквозную магистратуру. Что надо знать абитуриентам

Сегодня начался прием электронных заявлений в бакалавриат и сквозную магистратуру. Что надо знать абитуриентам

Александр Савич
Магистратура, ВНО, Абитуриенты, заявления, вступительная кампания-2020, Бакалавриат
Абитуриенты. Фото: Українське фото
Абитуриенты. Фото: Українське фото

Вслед за тем, что 1 августа в Украине началась вступительная кампания, сегодня, 13 августа, стартовала подача электронных заявлений для поступления в бакалавриат и сквозную магистратуру. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Подача электронных заявлений осуществляется через электронные кабинеты и продлится до 22 августа. Исключение составляют случаи, когда абитуриенту необходимо пройти творческий конкурс или сдать вступительные экзамены, вместо ВНО, непосредственно в ВУЗе, и они не сделали этого с 1 по 12 августа. Для таких абитуриентов подача электронных заявлений окончится 16 августа.

"Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой ВУЗ без ограничения по количеству специальностей, на которые они подаются. Количество поданных заявлений на контракт не ограничивается.

В каждом заявлении, которое поступающий подает на бюджет, он обязательно устанавливает его приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Установление приоритетности – это важный шаг, ведь ее изменение после подачи заявления невозможна", – сообщают в министерстве.

Также абитуриенты могут оценить свои шансы поступить на бюджет или контракт, воспользовавшись информацией о проходных баллах прошлого года. Эта информация доступна на сайте министерства.

"Важно помнить, что после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет будет уже невозможно. Поэтому лучше убедиться еще раз, что все данные загружены в электронной кабинет корректно. Изменение среднего балла после подачи первого заявления возможна только путем обращения поступающего в учреждение образования, где было зарегистрировано первое заявление.

Поступающие, которые имеют право на специальные условия участия в конкурсном отборе и внесены в Реестр лиц со специальными условиями, должны убедиться, что при подаче заявлений у них указана соответствующая категория льготы и она подтверждена учреждением после подачи заявления", – говорят в министерстве.

Подавать заявления в первый же день не обязательно, ведь это никак не влияет на место в рейтинге. Но и откладывать все на последний день в министерстве тоже не рекомендуют.

Как сообщали Українські новини, в МОН опубликовали подробную инструкцию для абитуриентов.

Также в этом году количество бюджетных мест для бакалавров увеличили на 6% по сравнению с прошлым годом.

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