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27 серпня 2020, четвер, 06:18 4 Документ
Силові структури 2020-08-27T06:30:01+03:00
Українські Новини
Зарплату Холодницького в липні урізали майже на 30 тисяч

Зарплату Холодницького в липні урізали майже на 30 тисяч

Надежда Комендантова
САП, Назар Холодницький, зарплати чиновників
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Заробітна плата колишнього заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницька, який 21 серпня написав рапорт про відставку, за липень становила 47 230 гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становив 75 ​​672 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат, премій, а також відпускних за липень і серпень.

При цьому не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

З урахуванням обмежень, пов'язаних з епідемією коронавірусу, зарплата Холодницька становила 47,2 тис гривень.

Зарплата Холодницького за липень Зарплата Холодницького за липень

Як повідомляли Українськi Новини, 21 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького. 

Тим часом, Назар Холодницький в червні отримав в 6,7 раз більше зарплати , ніж в травні.

Раніше Верховна Рада встановила обмеження зарплат чиновників на період карантину на рівні не більше, ніж 47 тисяч гривень.

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