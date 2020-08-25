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25 серпня 2020, вівторок, 11:49 10
Суспільство 2020-08-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
В ЗСУ впала захворюваність на коронавірус – за добу 6 випадків

В ЗСУ впала захворюваність на коронавірус – за добу 6 випадків

Кира Молчанова
ЗСУ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус, коронавірус в ЗСУ
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Станом на 25 серпня на коронавірус у Збройних силах хворіють 610 осіб, а за минулу добу було зареєстровано 6 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 26 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 610 осіб. Всього за час пандемії одужали - 888 осіб, летальних випадків - 6", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходиться 947 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 207 осіб.

Згідно з повідомленням, за минулу добу зареєстровано 6 нових випадків захворювання COVID-19.

З них 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

Стан здоров'я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 5 осіб (Львівська область - 2 військовослужбовця і 1 працівник ЗСУ, Київська область - 2 військовослужбовців).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, за минулу добу, 24 серпня, було зафіксовано 1 658 нових випадків захворювання до загальних 108 415, кількість померлих від захворювання — на 25 осіб до 2 318.

Тим часом в школах учням молодших класів дозволили не носити захисні маски.

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