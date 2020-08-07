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  • У Києві на Столичному шосе сталася смертельна аварія, троє загиблих
07 серпня 2020, пʼятниця, 09:00 7
Події 2020-08-07T09:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві на Столичному шосе сталася смертельна аварія, троє загиблих

У Києві на Столичному шосе сталася смертельна аварія, троє загиблих

Анна Рудык
ДТП, ДТП в Києві, ДТП на Столичному шосе
ДТП на Столичному шосе. Фото: Держнс
ДТП на Столичному шосе. Фото: Держнс

У четвер, 6 серпня, в Києві на Столичному шосе сталася серйозне дорожно-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє постраждалих. Про це йдеться в повідомленні Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, повідомляється, що ДТП сталася в Голосіївському районі на Столичному шосе 26-го кілометра, інформацію про ДТП рятувальники отримали о 16:36.

"На місце події були направлені рятувальники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що ДТП сталася за участю двох автомобілів "BMW". Внаслідок зіткнення три людини загинули на місці: дві жінки 1998 і 2001 років народження та чоловік 1990 р. Дві людини 1997 і 1999 р. виявилися заблокованими в автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту було розблоковано постраждалих з автомобіля та передали бригаді швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Наразі обставини ДТП встановлюються правоохоронними органами.

Смертельна аварія у Голосіївському районіСмертельна аварія в Голосіївському районі

ДТП на Столичному шосе. Фото: ДержнсДТП на Столичному шосе. Фото: Держнс

Як повідомляли Українські Новини, сталася смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євроблях" лоб в лоб в'їхало у "Шкоду".

В Україні за перше півріччя 2020 року зросла кількість смертельних ДТП.

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