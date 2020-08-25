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25 серпня 2020, вівторок, 10:45 16
Спорт 2020-08-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні "Динамо" зіграє "Шахтарем" в Суперкубку України. Де дивитися матч

Сьогодні "Динамо" зіграє "Шахтарем" в Суперкубку України. Де дивитися матч

Александр Савич
Футбол, Динамо, УПЛ, Шахтар, Динамо-Шахтар
НСК
НСК "Олімпійський". Фото: ru.wikipedia.org

У вівторок, 25 серпня, відбудеться класичне українське дербі. "Шахтар" зустрінеться з "Динамо" слідом за стартом в Українській прем'єр-лізі нового сезону. Про це повідомляє сайт УПЛ.

В рамках розіграшу Суперкубка України команди зіграють в 13-ий раз. У 7 попередніх перемагала київська команда, а в 5 - донецька.

При чому 5 разів матчі закінчувалися з нічийним рахунком і переможця доводилося визначати через серію післяматчевих пенальті. 3 рази найкращими в серії були динамівці, 2 рази - гірники.

Футбольні експерти зазначають, що вирішальним в сьогоднішній зустрічі може стати той фактор, що у донецької команди не було істотної відпустки і перерви між сезонами, в той час як кияни встигли трохи відпочити і провести збори.

Також напруження і без того захоплюючого протистояння додає той факт, що цей матч для нового тренера "Динамо", Мірча Луческу, стане першим матчем проти його колишнього клубу в якості головного тренера киян.

Вперше в історії матч Суперкубка України відбудеться в Києві, на НСК "Олімпійський". Арбітр зустрічі Віталій Романов (Дніпро).

Початок о 21:00. Пряма трансляція на телеканалі "Україна".

Як повідомляли Українські Новини, донецький "Шахтар" зазнав найбільшої поразки в історії півфіналів Ліги Європи та Кубка УЄФА , програвши міланському "Інтеру" 5: 0

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