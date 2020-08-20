Найближчі футбольні матчі в Україні пройдуть без глядачів

Загострення епідеміологічної ситуації в країні, пов'язане з пандемією коронавірусу вплинуло на рішення футбольних і медичних функціонерів про чергове припинення допуску глядачів на стадіони.

У всякому разі, матч за Суперкубок України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо", як і перші тури УПЛ пройдуть без глядачів, повідомляє ТК Футбол.

Причина не допуску уболівальників на трибуни - погіршення ситуації з пандемією.

Не так давно МОЗ України дозволило заповнювати трибуни на 25%, проте зараз переглянув своє рішення і знову наклав заборону на відвідування матчів.

Нагадаємо, що перший тур нового сезону УПЛ пройде цими вихідними, а матч за Суперкубок - 25 серпня.

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