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18 серпня 2020, вівторок, 10:42 12
Спорт 2020-08-18T12:30:03+03:00
Українські Новини
Найбільша поразка в історії півфіналів Ліги Європи та Кубка УЄФА. "Шахтар" програв "Інтеру" 5: 0

Найбільша поразка в історії півфіналів Ліги Європи та Кубка УЄФА. "Шахтар" програв "Інтеру" 5: 0

Александр Савич
Футбол, ФК
"Інтер" розгромив "Шахтар" з рахунком 5: 0. Фото: shakhtar.com

Учора в Дюссельдорфі, Німеччина, відбувся другий півфінал розіграшу Ліги Європи сезону 2019-2020. У ньому міланський "Інтер" розгромив донецький "Шахтар" з рахунком 5: 0. Про це повідомляє УЄФА.

За інтеристів двічі відзначилися Мартінес і Лукаку, ще один гол забив Д'Амброзіо.

"Шахтар" більше володів м'ячем, зробив більше точних пасів, але ось у ворота після ударів донецької команди м'яч полетів лише один раз. "Інтер" був кращим за ударами і в оборонних діях.

У результаті донецький "Шахтар" здобув найбільшої поразки в історії півфіналів турніру і вилетів з розіграшу за крок до фіналу.

У фіналі Ліги Європи зустрінуться "Інтер" і "Севілья", яка в неділю, 16 серпня, обіграла в півфінальному матчі "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

Фінал відбудеться в п'ятницю, 21 серпня, в Кельні.

Нагадаємо, що на відміну від стандартного формату, в якому на цих стадіях команди вирішують, хто пройде далі, за підсумками двох матчів, в цьому сезоні чвертьфінали і півфінали проходили в одноматчевому форматі. Зміна формату проведення турніру пов'язана з тривалою перервою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляли Українські новини, у "Шахтарі" розповіли, чому відмовили Луческу.

Також "Шахтар" потролив Луческу в його день народження.

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