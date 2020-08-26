У Німеччині виявили нелегальну тютюнову фабрику — серед затриманих є українці

Тоді як заробітчани не хочуть повертатися і прагнуть перевезти в Польщу хоча б одного родича , в Німеччині в землі Північний Рейн-Вестфалія біля міста Клеве поліція виявила підпільну тютюнову фабрику.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це повідомили 25 серпня представники митної служби.

На місці затримали 12 осіб — вихідців з України та Польщі. Під час слідчих дій вилучено 11 млн сигарет, шість тонн тютюну і всю техніку, яка використовувалася для нелегального виробництва сигарет.

Фабрика щотижня виробляла до 10 млн сигарет, які потім продавали в Британії. За даними митниці, прибуток з продажу кожного вантажівки сигарет становила близько 3 млн євро.

Митники повідомляють, що фабрика була дуже професійно обладнана. Техніка та упаковки доставлися з Британії. Зал був спеціально ізольований, щоб шум і запах тютюну не проникали назовні. Електроенергію виробляли власні генератори, щоб не було помітно, що в приміщенні є велике виробництво.

За висновком слідчих, фабрика була побудована ще в 2016 році. З тих пір виробництво поступово збільшувалася. Прокурор звинувачує затриманих в податковому шахрайстві на суму до 100 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, в чеському місті Добржиш під стінами заводу Bobcat шість днів голодував закарпатець Ярослав Чепа в знак протесту за невиплату українцям зароблених грошей.

Тим часом, МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції.

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