підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції
04 серпня 2020, вівторок, 08:31 14
Світ 2020-08-04T11:45:03+03:00
Українські Новини
МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції

МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції

Елизавета Кесельман
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Українські заробітчани, які прибули в Естонію для сезонних робіт, порушили правила самоізоляції, і мали бути суворо покарані разом зі своїми роботодавцями за законом. Про це заявив глава МВС Естонії Березень Хельма, повідомляє ERR.

Як повідомляє відомство, після прибуття основним правилом в'їзду українців в Естонії було організація самоізоляції їх роботодавцем. Але під час перевірки з'ясувалося, що умови були порушені 46 разів.

Серед них були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким було перебувати в самоізоляції, працювали.

"Це безвідповідальна поведінка, оскільки вона може завдати підприємствам і всьому народові серйозної шкоди, якщо ми почнемо знову вводити обмеження. Covid-19 знову піднімає голову, і ми маємо робити все, щоб зменшити його поширення. Тому порушників правил самоізоляції слід притягнути до відповідальності", – заявив міністр внутрішніх справ Березень Хельма.

Щодо іноземців, які прибули в Естонію,  Департамент поліції і прикордонної охорони за порушення правил самоізоляції може застосувати різні санкції.

"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 тисяч євро або порушити кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб. Держава не має толерантно ставитися до подібних порушень та безвідповідальної поведінки", - підкреслив Хельма.

Є сфери впливу і у Департаменту здоров'я, який може призначити жителям Естонії та інозумцям, які прибули в Естонію, штраф до 9600 євро і відкрити справу про проступок за порушення правил карантину.

"Чекаю, що Департамент здоров'я в цьому випадку буде діяти жорстко", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі три українки втекли із самоізоляції. Їм загрожує до 8 років в'язниці.

Водночас в Україні суд виправдав туристів, які втекли з обсервації в готелі "Козацький".

 

Більше новин про:

За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
Карімову, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві, повідомили про підозру у скоєнні теракту
Новини
Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився 11:11 Думка
Долар стрімко зростає. Курс валют на 4 серпня 10:53
У понеділок госпіталізовано в 1,5 раза більше хворих коронавірусом, ніж в неділю 10:35
Фахівці АТ "Харківгаз" виявили 10 несанкціонованих газопроводів 10:34 Прес-реліз
Лось в Києві
У Києві бігає великий лось 10:32
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Рішення НКРЕКП ставляьт під загрозу вугільну галузь, - ЗМІ 18:33
Колишній голова ДАБІ Кудрявцев намагається "вирішити" із закриттям справи за підроблений диплом, - ЗМІ 10:11
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok