МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції

Українські заробітчани, які прибули в Естонію для сезонних робіт, порушили правила самоізоляції, і мали бути суворо покарані разом зі своїми роботодавцями за законом. Про це заявив глава МВС Естонії Березень Хельма, повідомляє ERR.

Як повідомляє відомство, після прибуття основним правилом в'їзду українців в Естонії було організація самоізоляції їх роботодавцем. Але під час перевірки з'ясувалося, що умови були порушені 46 разів.

Серед них були обґрунтовані підозри, що 17 осіб, яким було перебувати в самоізоляції, працювали.

"Це безвідповідальна поведінка, оскільки вона може завдати підприємствам і всьому народові серйозної шкоди, якщо ми почнемо знову вводити обмеження. Covid-19 знову піднімає голову, і ми маємо робити все, щоб зменшити його поширення. Тому порушників правил самоізоляції слід притягнути до відповідальності", – заявив міністр внутрішніх справ Березень Хельма.

Щодо іноземців, які прибули в Естонію, Департамент поліції і прикордонної охорони за порушення правил самоізоляції може застосувати різні санкції.

"Можна вислати іноземця з Естонії, покарати роботодавця штрафом до 32 тисяч євро або порушити кримінальну справу за поширення інфекційних хвороб. Держава не має толерантно ставитися до подібних порушень та безвідповідальної поведінки", - підкреслив Хельма.

Є сфери впливу і у Департаменту здоров'я, який може призначити жителям Естонії та інозумцям, які прибули в Естонію, штраф до 9600 євро і відкрити справу про проступок за порушення правил карантину.

"Чекаю, що Департамент здоров'я в цьому випадку буде діяти жорстко", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі три українки втекли із самоізоляції. Їм загрожує до 8 років в'язниці.

Водночас в Україні суд виправдав туристів, які втекли з обсервації в готелі "Козацький".