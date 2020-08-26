У Європі фіксують випадки повторного зараження коронавірусом

Тоді як МОЗ дало рекомендації, що робити при перших симптомах COVID-19, вірусологи в Бельгії і Нідерландах виявили пацієнтів з повторним зараженням коронавірусом. Вони попереджають, що імунітет від інфекції, ймовірно, зберігається всього на пару місяців. Про це повідомляє DW .

Про вторинну інфекцію в Нідерландах, де заразився літній чоловік зі слабким імунітетом, розповіла у ефірі радіо NOS вірусолог Маріон Копманс, що консультує уряд цієї країни. Дослідження генома вірусу показало, що це саме повторне зараження, а не наслідки першого інфікування, вказала вона.

"Ми знаємо з інших респіраторних інфекцій, що неможливо виробити до них імунітет на все життя. І не варто очікувати іншого в разі з COVID-19", - сказав Копманс.

Пацієнт в Бельгії заразився коронавірусом вдруге вже через три місяці після одужання, повідомив вірусолог Марк ван Ранст в інтерв'ю телеканалу VTM. У другому штамі вірусу були встановлені 11 мутацій.

"Це погана новина", — підкреслив він, додавши, що сподівався на більш тривалий імунітет, ніж всього пару місяців.

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 670 до 110 085, кількість померлих від захворювання — на 36 осіб до 2 354.

Раніше Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

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