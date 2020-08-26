підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 серпня 2020, середа, 09:32 14
Європа 2020-08-26T11:00:03+03:00
Українські Новини
У Європі фіксують випадки повторного зараження коронавірусом

У Європі фіксують випадки повторного зараження коронавірусом

Елена Новикова
Коронавірус, Covid-19, Зараження коронавірусом, Повторне захворювання
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як МОЗ дало рекомендації, що робити при перших симптомах COVID-19, вірусологи в Бельгії і Нідерландах виявили пацієнтів з повторним зараженням коронавірусом. Вони попереджають, що імунітет від інфекції, ймовірно, зберігається всього на пару місяців. Про це повідомляє DW .

Про вторинну інфекцію в Нідерландах, де заразився літній чоловік зі слабким імунітетом, розповіла у ефірі радіо NOS вірусолог Маріон Копманс, що консультує уряд цієї країни. Дослідження генома вірусу показало, що це саме повторне зараження, а не наслідки першого інфікування, вказала вона.

"Ми знаємо з інших респіраторних інфекцій, що неможливо виробити до них імунітет на все життя. І не варто очікувати іншого в разі з COVID-19", - сказав Копманс.

Пацієнт в Бельгії заразився коронавірусом вдруге вже через три місяці після одужання, повідомив вірусолог Марк ван Ранст в інтерв'ю телеканалу VTM. У другому штамі вірусу були встановлені 11 мутацій.

"Це погана новина", — підкреслив він, додавши, що сподівався на більш тривалий імунітет, ніж всього пару місяців.

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 670 до 110 085, кількість померлих від захворювання — на 36 осіб до 2 354.

Раніше Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Зараження коронавірусом Повторне захворювання

Після триденного падіння захворюваність на коронав...
У ЗСУ зростає захворюваність на коронавірус...
До кінця карантину менше тижня. Що дозволено...
У ВООЗ розповіли, що відбувається з організмом люд...
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Через негоду в Україні знеструмлено 139 населених пунктів
Новини
У "Батьківщині" спростували інформацію про підключення Тимошенко до апарату ШВЛ 11:08
У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу 10:55
НАБУ готує чергові обшуки у суддів Окружного адмінсуду - там готові і чекають 10:55
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Двом курсанткам ампутували по нозі. Волонтер розповіла про стан дівчат, яких збив п'яний водій у Києві 10:32
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Праворадикали в Одесі напали на депутатку Плачкову за наказом Труханова, — ОПЗЖ 19:56
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Впровадження ефективного стимулюючого регулювання для електромереж важливе для всієї інфраструктури, — висновок Energy Show Electricity Market 15:08
У "Батьківщині" спростували інформацію про підключення Тимошенко до апарату ШВЛ 11:08
більше новин
У Києві проходить марш захисників з нагоди Дня незалежності. Пряма трансляція 11:49
Поліція закрила справу про загибель депутатаТимчука 09:24
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям, медикам, вченим і вчителям 12:30
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
До кінця карантину менше тижня. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok