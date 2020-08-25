МОЗ дало рекомендації, що робити при перших симптомах коронавірусу

У той час, як карантин в Україні хочуть продовжити до листопада, МОЗ випустило кілька рекомендацій про те, що потрібно робити, коли з'явилися симптоми коронавірусу.

Про це сказано в повідомленні відомства на Telegam-каналі Коронавірус_Інфо.

Зокрема, підкреслюється, що дотримуватися простих і чітких правил в умовах нової реальності надзвичайно важливо, особливо при появі перших симптомів COVID-19.

"Щоб не наражати оточення на небезпеку, не треба самим їхати в медустанову для проведення тесту. Залишайтеся вдома і зателефонуйте до сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.

Детальніше про правила поведінки при симптомах коронавірусної хвороби повідомляється в інфографіку:

звернутися до сімейного лікаря;

зателефонувати на номер 103 в разі погіршення самопочуття;

попередити всіх контактних осіб про необхідність тестування.

Алгоритм дій при симптомах коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня кількість нових випадків COVID-19 після 3-денного зниження скоротилося на 7,8% до 1 658, нових летальних - збільшилася на 13,6% до 25 осіб.

Тим часом Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Алгоритм дій при симптомах коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, 24 серпня кількість нових випадків COVID-19 після 3-денного зниження скоротилося на 7,8% до 1 658, нових летальних - збільшилася на 13,6% до 25 осіб.

Тим часом Кабінет Міністрів посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

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